Розничный бизнес «МегаФона» на Урале возглавил Алексей Быков
Сегодня на Урале открыто более 250 фирменных салонов «МегаФон», которые ежегодно посещают свыше 20 млн человек. На долю собственной розницы «МегаФона» приходится 35% всех подключений к оператору. Основная задача нового топ-менеджера – повысить уровень сервиса и качество обслуживания клиентов, а также обеспечить рост эффективности работы филиала.
«Для меня важный шаг и большая ответственность – возглавить розничное направление «МегаФона» на Урале. Одновременно с развитием сети и повышением скорости мобильного интернета мы работаем над тем, чтобы наши абоненты были довольны не только качеством услуг, но и уровнем обслуживания в салонах. Моя задача – чтобы уральцы, однажды выбрав SIM-карту «МегаФона», пользовались услугами в нашей сети на протяжении многих лет, а заходя в салоны связи, всегда получали профессиональную и оперативную консультацию и были довольны представленным на витрине ассортиментом», – прокомментировал свое назначение Алексей Быков.
Алексей Быков сменил на данной должности Егора Заречнева, который принял решение продолжить свою карьеру в другой отрасли.
Биография:
Алексей Быков родился 8 апреля 1986 года в городе Черновцы (Украина). Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации», квалификация — инженер.
Свою карьеру в сфере телекоммуникаций Алексей начал в 2008 году в ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» с должности инженера технического департамента, в 2012 году занимал позицию менеджера проектов в ЗАО «Мегалабс», с 2013 года работал руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке Свердловского отделения компании «МегаФон». С 6 апреля 2017 года является директором Уральского филиала компании «МегаФон Ритейл» – 100% дочерней компании «МегаФона».
Алексей Быков женат, воспитывает сына.
фото и текст МегаФон
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