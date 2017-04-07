Надежда Дорофеева обсудила вопросы образования с педагогами Сосногорска

В рамках рабочей поездки в Сосногорск 6 апреля председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Кологривый встретились с директорами школ и техникумов района. В ходе неформальной беседы за чашкой чая педагоги поделились успехами своих образовательных учреждений и рассказали о проблемах, с которыми сталкивается сфера образования района.

— От вас, без преувеличения, зависит будущее нашей республики, — обратилась к участникам встречи Надежда Дорофеева, — Ребятам, которых вы воспитываете и обучаете, предстоит продолжать наше дело: развивать экономику, науку, социальную сферу, здравоохранение. Традиционно, педагоги и учителя – люди с активной гражданской позицией. Вы находитесь в постоянном общении с учениками, родителями, общественными и ветеранскими организациями. По сути, вы знаете о районе всё. Поэтому ваш взгляд и ваше мнение так важно.

По словам Надежды Дорофеевой, республиканская государственная программа «Развитие образования» является одной из самых финансово емких, на нее направляется практически треть всех бюджетных средств — более 18 миллиардов рублей ежегодно. Поэтому важно, чтобы она работала эффективно и позволяла решать актуальные для образования проблемы.

О приоритетных направлениях отрасли рассказала Первый заместитель министра образования и молодежной политики региона Вероника Лесикова. Среди них: повышение доступности образования, в том числе ликвидация двухсменного обучения путем строительства школ нового типа и капитального ремонта существующих зданий. Это развитие дополнительного образования, создание универсальной цифровой информационной образовательной среды. Также заместитель министра рассказала о том, какие меры предпринимаются для ликвидации очереди в детские дошкольные образовательные учреждения детей до трех лет.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию кадетского образования. Надежда Дорофеева подчеркнула, что в настоящее время региональный парламент анализирует практику реализации закона «О кадетском образовании в Республике Коми» и попросила заместителя директора кадетской школы Сосногорска Жанну Головко рассказать об обучении школьников.

В школе девять кадетских классов, в них обучаются более 200 учеников. Кадетская школа работает в режиме полного дня: в первой половине – общеобразовательные предметы, во второй – занятия по строевой, стрелковой, тактической подготовке, спортивные секции. По словам Жанны Головко, кадетская школа нуждается в офицерских кадрах для преподавания профильных дисциплин и военно-патриотического воспитания, но в настоящее время дополнительных ставок на эти цели не предусмотрено. Поэтому содействие школе оказывают ее кураторы: казаки станичного казачьего общества «Станица Сосногорская», православная церковь, ДОСААФ России по Сосногорску, отряд пожарно-постовой службы и другие организации.

Участники встречи обсудили и ряд других вопросов: оплату труда технического персонала образовательных организаций, капитальный ремонт школ, развитие детских технопарков, финансирование мероприятий по пожарной безопасности образовательных организаций и другие.

Председатель Госсовета Коми рассказала, что, как член комиссии Совета законодателей Российской Федерации по образованию и науке, работает сейчас над сбором предложений по совершенствованию сферы образования. Все поступившие сигналы с мест будут систематизированы и проработаны с органами исполнительной власти регионального и федерального уровней. Войдут в этот перечень и предложения педагогов Сосногорска.