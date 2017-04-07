Глава Коми Сергей Гапликов поздравил Юлию Самойлову с днем рождения

«Обаятельная девушка и талантливая певица, сильный и открытый человек, своим примером вы вдохновляете очень многих людей. Желаю вам здоровья, неиссякаемых сил и энергии, успехов во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!», — говорится, в частности, в поздравлении.

Сергей Гапликов также выразил слова поздравления Юлии Самойловой в своем твиттере: «Сегодня день рождения у очаровательной и обаятельной, безумно талантливой и доброй девушки, нашей звездочки, ухтинки — Юлии Самойловой. Дорогая Юлия, поздравляю тебя! Желаю крепкого здоровья, счастья и любви! Продолжай радовать нас своим талантом! Мы все восхищаемся тобой!»