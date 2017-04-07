В Сыктывкаре вновь пройдет «Бессмертный полк»

В Коми утвержден план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Порядок празднования 9 мая обсудили участники первого в этом году заседания республиканского организационного комитета «Победа», которое состоялось в правительстве республики.

В Сыктывкаре в этот день традиционно состоятся торжественный митинг и парад на Стефановской площади, церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий воин».

Место сбора и построения участников акции «Бессмертный полк» в Сыктывкаре этом году решено перенести к торговому центру «Парма» на пересечение улиц Коммунистической и Старовского. Оттуда колонна проследует до Стефановской площади. Также на разных площадках города пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия. Завершится день праздничным салютом.

— Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым даны поручения об организации чествования ветеранов Великой Отечественной войны. И нам важно, чтобы в этот день они почувствовали праздник, по возможности лично приняли участие в мероприятиях, организованных в столице, городах и районах нашей республики. Правительство Коми рассчитывает, что граждане активно поддержат акцию «Бессмертный полк». Необходимо обеспечить организацию всех мероприятий и соблюсти требования безопасности, — подчеркнула заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Министерству труда, занятости и социальной защиты региона поручено провести подготовительные мероприятия по организации участия в празднике ветеранов Великой Отечественной войны — делегатов от муниципальных образований республики, а также организовать для ветеранов войны и тружеников тыла традиционный отдых в социально-оздоровительном центре «Максаковка».