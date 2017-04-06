В каждом муниципалитете республики планируется открыть детский мини-технопарк

В рамках рабочего визита в Сосногорск председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и депутат Дмитрий Кологривый посетили среднюю школу №3 с углубленным изучением отдельных предметов. Ознакомительную экскурсию для парламентариев провела директор образовательного учреждения Тамара Ручкина.

С 1 сентября 2016 года в этой школе, а также школе № 1 поселка Нижний Одес реализуется проект «Инженеры будущего». Созданы мини-технопарки с возможностью заниматься конструированием, техническим творчеством и робототехникой при участии специалистов Ухтинского государственного технического университета и Сосногорского технологического техникума, а также образовательных организаций дополнительного образования детей. Работают лагеря физико-математической направленности «Физмат», «Эрудит», «Интенсив» и технической направленности «Роботоша». Председатель Госсовета высоко оценила техническое оснащение школы.

— Такие мини-технопарки имеют большое значение. Здесь дети изучают передовые технологии, применяют знания на практике. Они развивают свой кругозор, учатся реализовывать проекты, ставить цели, работать в команде. Сейчас школьники очень легко схватывают всё, что связано с технологиями, программами, интернетом. Они пытливые, любознательные. А такие технопарки помогают направить их любознательность в правильное русло, — отметила Надежда Дорофеева.

Как рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Вероника Лесикова, в сентябре 2017 года в Республике Коми откроется первый детский технопарк «Кванториум». На эти цели из федерального бюджета республика получила 57 миллионов рублей. Там будут обучаться 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по 6 направлениям, в том числе «Робоквантум», «Автоквантум», «Биоквантум» и «Дополненная и виртуальная реальность». Впоследствии детские мини-технопарки планируется открыть в каждом муниципалитете республики.

Председатель Госсовета подчеркнула, что «Кванториум» станет импульсом для развития детского технического творчества в республике. Это будет уникальная республиканская площадка для углубленного изучения предметов. Технопарк ориентирован не только на школьников Сыктывкара, но и на ребят из городов и районов республики. В планах – организация дистанционного обучения детей и педагогов, проведение дней открытых дверей, мастер-классов для педагогов. Кроме того, планируется организовать профильные смены по робототехнике в детских лагерях республики. В них смогут принять участие и школьники Сосногорска.