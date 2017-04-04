Вуктыльский театр народных традиций провел первые гастроли

Театр народных традиций открыт в этом году при Центре национальных культур города Вуктыл. В труппу театра вошли люди самых разных профессий, активисты национально-культурных объединений города: украинского, татаро-башкирского, коми и русского землячеств.

Свою первую постановку театр представил на суд зрителей и жюри IX республиканского фестиваля народных и любительских театров «Неделя театра в Прилузье», который проходил в Объячево с 27 марта по 2 апреля.

Спектакль был поставлен по пьесе «Три кума», которая была специально написана руководителем украинского землячества Людмилой Роман. Она же является и режиссером-постановщиком спектакля.

Лирическая комедия «Три кума» рассказывает о семьях, объединивших под одной крышей людей разных национальностей. Основной лейтмотив спектакля — добрососедство, взаимопонимание, миролюбие и содружество.

Как отметила директор Центра национальных культур Зоя Волкова, Театр народных традиций – это зов души, желание и естественная потребность в общении, проба своих творческих способностей.

— Изначально театральные постановки ставили наши украинцы. Творческий коллектив украинского землячества Вуктыла «Пiвнiчна Мрiя» («Северная Мечта») в прошлом году показал спектакль «Сопилка з очерету» («Свирель из камыша») по пьесе Людмилы Роман. Спектакль увидели зрители Вуктыла и Ухты. Инициатива украинцев пришлась по душе и другим объединениям. Как итог – создание Театра народных традиций, — рассказала Зоя Волкова.

Спектакль «Три кума» в исполнении артистов Театра народных традиций вуктыльский зритель увидит на сцене Клубно-спортивного комплекса 16 апреля.

Постановка межнационального спектакля стала возможна благодаря победе в конкурсе проектов в области реализации государственной национальной политики «Этноинициатива 2016», проводимом Министерством национальной политики Республики Коми.