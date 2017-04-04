В Коми будет разработана региональная программа «Молодежь Республики Коми на 2017-2020 годы»

Распоряжением правительства региона от 31 марта 2017 года №154-р дан ряд поручений органам исполнительной власти Республики Коми по реализации в регионе основных направлений молодежной политики.



Министерству образования, науки и молодежной политики региона поручено подготовить представить проект региональной программы «Молодежь Республики Коми на 2017-2020 годы» к 1 июня 2017 года. До 31 декабря 2017 года в республике должны быть созданы местные отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (не менее чем в 40 процентах муниципальных образовательных организаций региона), а также местные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (в каждом муниципальном образовании).

Также Минобрнауки региона дано задание совместно с заинтересованными ведомствами сформировать и направить делегацию от Республики Коми для участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.