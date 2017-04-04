Республика подготовилась к паводку

В Коми проведены все необходимые работы по подготовке к прохождению паводкового периода. Об этом в ходе совещания с руководителями регионов Северо-Западного федерального округа заявил глава республики Сергей Гапликов. Совещание прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи под председательством полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.



Сергей Гапликов доложил о предварительных прогнозах развития паводковой ситуации в республике и готовности сил и средств региона к ее прохождению. В этом году развитие весенних процессов на реках Республики Коми прогнозируется в сроки, близкие к средним многолетним датам, начало ледохода ожидается ориентировочно 15 апреля, с отклонением в 2-3 дня. Наибольшему риску подтопления подвержена территория низовья Печоры. С наибольшей вероятностью в зоне высокого половодья могут оказаться два населенных пункта Усть-Цилемского района: село Ёрмица и деревня Лёждуг. В случае негативного развития процессов весеннего половодья наибольшее количество подтопленных территорий может составить около 80 населённых пунктов. При этом потенциально опасные и критически важные объекты, объекты социального назначения, скотомогильники и склады ядохимикатов в эту зону не попадут.

В целях подготовки к безаварийному прохождению паводкоопасного периода в регионе утвержден Комплексный план подготовки республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью, разработан план первоочередных мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, проведено заседание профильной комиссии при правительстве региона, а также учения с муниципальными системами республиканской подсистемы РСЧС.

Общая группировка Коми республиканской подсистемы РСЧС включает 5053 человека личного состава и свыше 900 единиц техники, в том числе: автомобильной – 773 единицы, инженерной – 111 единица, специальной – 52 единицы, авиационной – 2 единицы, плавсредств – 76 единиц, из них 14 судов на воздушной подушке.

Заключены государственные контракты с поставщиками авиационных услуг, в том числе по проведению авиаразведки и доставке групп взрывников. В период прохождения половодья на дежурстве будут находиться две группы взрывников, численностью 8 человек. На территории Печорского района создан запас взрывчатых веществ и средств взрывания в количестве 32,6 тонны.

В муниципальных образованиях на период паводка созданы необходимые запасы продовольствия и медикаментов, обеспечена бесперебойная работа системы оповещения населения, проведены тренировки с администрациями муниципальных образований и сельских поселений с дежурными службами по оповещению и информированию населения.

Организовано взаимодействие по вопросам прохождения паводка с заинтересованными органами государственной власти Архангельской и Кировской областей, Ненецкого автономного округа.

Для размещения эвакуируемого населения и материальных ценностей в период паводка предусмотрено развернуть 79 пунктов временного размещения в 61 населенном пункте Республики Коми. Для вывоза населения к местам размещения спланировано привлечь 81 единицу автомобильного транспорта, 65 маломерных речных судов (катера, моторные лодки, самоходные баржи), 2 вертолета (при необходимости будет задействована дополнительная авиатехника).

— Все необходимые работы проведены. Республика практически готова к прохождению, в том числе к негативному развитию указанных событий. И на сегодняшний день необходимые материальные ресурсы в резервном фонде правительства региона предусмотрены. Общий объем материальных средств, которые могут быть задействованы, составляет порядка 61,5 миллиона рублей, — резюмировал Сергей Гапликов.

Глава региона также сообщил, что в весенне-летний период на самых проблемных участках предполагается проведение работ по углублению дна рек.

— С замминистра транспорта России Виктором Олерским буквально на днях состоялись уточнения всех необходимых параметров. И в процессе весенне-летнего периода самые проблемные участки, которые будут занесены при паводке илом и песком, будут очищены, чтобы дополнительно увеличить их пропускную способность. Как вы знаете, эти решения были приняты после соответствующего заседания Госсовета, когда президент дал поручения, и сегодня соответствующие резервы правительством страны выделены. Отрабатываются соответствующие проектные решения и механизмы, которые позволят нам решить вопрос по этим участкам. Их у нас достаточно большое количество. Причем это не только ликвидация последствий паводкового сезона, но и восстановление навигации, которая крайне важна и нужна в республике, учитывая ее пространство и наличие водных объектов, — отметил Сергей Гапликов.