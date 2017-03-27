Субсидии для коммунальщиков

Во избежание резкого увеличения сумм коммунальных платежей для населения пригородных поселков из бюджета Сыктывкара будет выделено 70 миллионов рублей на субсидирование МУП «Жилкомуслуги». Проект такого решения депутаты столицы вынесли на сессию.

Как рассказала на заседании постоянных комиссий 27 марта начальник управления экономики и анализа администрации Сыктывкара Лариса Туркова, в среднем рост платы населения поселков за услуги ЖКХ в 2017 году составил 104 процента. Это соответствует установленным в республике нормам. Проектом решения было предусмотрено при расчете с населением поселков Краснозатонский, Максаковка, Седкыркещ, Верхний Мыртыю, Трехозерка, Выльтыдор, местечка Лемъю, Шордор, Ягкар во втором полугодии 2017 года применять тарифы в размере ниже их технически обоснованной величины и предоставлять МУП «Жилкомуслуги» субсидию на частичную компенсацию недополученных доходов из средств бюджета.

– Если субсидии не будет, прирост для населения по холодному водоснабжению составит 32 процента, водоотведению – 81, на тепловую энергию – 71, – рассказала Лариса Туркова. – Всего же на компенсацию недополученных доходов МУП «Жилкомуслуги» по предварительным расчетам потребуется 70 миллионов рублей, хотя фактически по итогам года сумма может оказаться меньше. К примеру, в 2016 году была предусмотрена субсидия в размере 68,2 миллиона рублей, фактически же понадобилось возместить 64 миллиона.

Галина ГАЕВА