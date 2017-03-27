Проезд на дачи не дороже, чем по городу

Независимо от расстояния тарифы на проезд в автобусах дачных маршрутов в Сыктывкаре останутся на уровне тех, что действуют на территории города.

Стоимость проезда по территориям, выходящим за черту города, будет компенсироваться из местного бюджета. Проект такого решения поддержали депутаты совета Сыктывкара на заседании постоянных комиссий 27 марта.

В проекте решения организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано в дачный сезон – с 1 мая по 1 октября – на дачных маршрутах между остановочными пунктами, один из которых находится в границах города, а другой – за границами городской черты, применять стоимость проезда, равную установленному уровню тарифа на территории столицы Коми. Сейчас в Сыктывкаре применяется установленный предельный максимальный тариф в размере 20 рублей.

Как рассказал и.о. начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь, проект решения подготовлен в целях обеспечения доступности услуг общественного транспорта на муниципальных дачных маршрутах. Республиканской службой по тарифам установлен предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории города в размере 2 рублей 30 копеек за один километр пробега. Поскольку проезд на дачных маршрутах обходится дороже, на компенсацию расходов перевозчикам в бюджете города в 2017 году предусмотрено 5 913 570 рублей.

Галина ГАЕВА