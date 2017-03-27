Глава Коми предложил блокировать опасные сайты

Принять все возможные меры для блокировки интернет-ресурсов, подталкивающих подростков к самоубийству, поручил глава республики Сергей Гапликов на состоявшемся 23 марта координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

По данным минобраза республики, с 2008 года в Коми 83 подростка совершили самоубийства. Пик подростковых суицидов пришелся как раз на 2008 год – 19 случаев. Меньше всего – два случая – зарегистрированы в 2013 году. В 2015 и 2016 годах – по шесть случаев. Большая часть – 60 процентов суицидов совершены в городах, 40 процентов – в сельской местности. Больше всего самоубийств в Сыктывкаре – 25 фактов.

Основные причины, по которым подростки решают совершить суицид: неразделенная любовь, сложности в семье и в отношениях с родителями, страх перед наказанием за проступок. Чаще добровольно уходят из жизни юноши, но при этом у девушек больше суицидальных попыток.

70 процентов детей, совершивших самоубийства, – учащиеся образовательных организаций. В связи с этим речь зашла о нехватке в образовательных учреждениях квалифицированных психологов для работы с детьми, имеющими суицидальные наклонности, и их родителями.

Сейчас в России широко обсуждаются так называемые группы смерти и их влияние на подростков. По данным регионального следственного управления, ни один из подростковых суицидов в Коми не связан с посещением таких групп. Тем не менее есть сведения о том, что несовершеннолетние жители республики посещают опасные интернет-ресурсы. В зоне риска в первую очередь подростки, которые уже думают о самоубийстве, такие «группы смерти» подталкивают к роковому шагу.

Начальник департамента комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Минобраза РК Любовь Кимпицкая предложила противопоставить деструктивным интернет-ресурсам конструктивные, пропагандирующие здоровый образ жизни, морально-нравственные ценности, внушающие, что жизнь – это прекрасно. Представитель ведомства привела в пример опыт Чечни, где действуют сайты, которые в форме игры предлагают подростку позитивные задания: посадить дерево, помочь ветерану. Сергей Гапликов отметил, что в борьбе с таким злом, как «группы смерти», надо использовать все доступные средства, если методы, применяемые в Чечне, приводят к положительному итогу, стоит изучить их и взять на вооружение.

Глава региона поинтересовался, чем занимаются штатные школьные психологи, почему они не справляются со своими непосредственными обязанностями, не выявляют склонных к суициду подростков. По словам Любови Кимпицкой, школьным психологам для работы с такими непростыми детьми и их родителями нужно повышение квалификации. Сергей Гапликов предложил привлечь к решению проблемы психологов Центра медицины катастроф, у которых есть необходимая квалификация и опыт работы.

Также Сергей Гапликов подчеркнул, что необходимо принимать меры для того, чтобы осложнить доступ к опасным интернет-ресурсам, в идеале – блокировать.

Представитель Роскомнадзора Виктория Пименова напомнила, что сообщить об опасном интернет-ресурсе на горячую линию ведомства может каждый гражданин. И работа по блокировке таких сайтов активно проводится. Растет и число сообщений: с начала 2017 года в Роскомнадзор Коми их поступило уже более семи тысяч, за весь 2016 год было 12 тысяч.

Но и создатели запрещенных интернет-ресурсов не дремлют: создают новые. Сейчас запретная информация передается через личные сообщения, которые почти невозможно отслеживать, но помочь в выявлении виртуальных «групп смерти» могут в первую очередь родители, которые должны знать, с кем их ребенок общается в интернете, и педагоги.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru