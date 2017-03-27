Денег меньше – результат лучше

Глава Коми потребовал изменить подход к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот

Руководитель республики подверг резкой критике доклад министра труда, занятости и социальной защиты Коми Ильи Семяшкина об обеспечении жильем детей-сирот.

Этот вопрос обсуждался на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Сергей Гапликов призвал не ссылаться на отсутствие средств, а искать принципиально новые подходы к решению проблемы, которые не потребуют непомерных затрат.

По данным, озвученным Ильей Семяшкиным в ходе совещания, для того чтобы полностью решить проблему с обеспечением детей-сирот жильем, необходимо два миллиарда рублей. Глава Коми прервал докладчика, подчеркнув, что таких денег нет, но проблему тем не менее надо решать. А системной работы правительства и муниципалитетов, по мнению руководителя региона, в этом вопросе нет. При соответствующем контроле на всех уровнях получится при меньших затратах получить лучший результат. Например, можно не покупать готовые квартиры, а искать возможность переделать под жилье недостроенные объекты, которые есть в муниципалитетах.

В качестве положительного примера Сергей Гапликов упомянул Удорский район – там осуществили переделку 100-квартирного дома, который долго числился недостроем. В результате проблема обеспечения детей-сирот жильем в районе практически полностью решена.

Глава региона поручил первому заместителю председателя правительства Коми Ларисе Максимовой еженедельно собирать отчеты муниципалитетов о том, что они сделали для обеспечения детей-сирот жильем.

Претензии к работе министерства труда, занятости и соцзащиты высказал и прокурор республики Сергей Бажутов. Он отметил, что порой сироте вместо положенной однокомнатной квартиры приобретались двух– и трехкомнатные квартиры, при этом чиновники поясняли сотрудникам надзорного ведомства – так ведь больше купили, а не меньше, и за те же деньги. Прокурор подчеркнул, что в любом районе стоимость однокомнатной и трехкомнатной квартиры будут различаться. А если трехкомнатную квартиру продают по цене однокомнатной, то качество этой квартиры вызывает вопросы. По словам прокурора, уже бывали случаи, когда чиновники покупали для сироты квартиру в аварийном доме.

В завершение заседания Сергей Гапликов жестко потребовал принять все меры для исправления ситуации.

Светлана СОЛОВЬЕВА