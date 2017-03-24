В Коми презентовали «Магазин верных решений»

С целью улучшения инвестиционной привлекательности в регионе, а также реализации приоритетных проектов в четверг в Коми побывал руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в СЗФО Арзум Арзуманян.

За время визита он успел провести несколько деловых встреч, а также принять участие в заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам республики.

Представитель АСИ рассказал журналистам о рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который агентство традиционно представляет на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Его составляют исходя из результатов опроса предпринимателей, работающих в том или ином субъекте России. Фактически в этом рейтинге озвучиваются только 20 первых позиций, а все остальные, по выражению Арзума Арзуманяна, «все на 21 месте, но каждый регион знает, где они находятся».

При этом, если с 1 по 20 место регионы как-то соревнуются между собой, то у остальных ситуация примерно равноценная и им еще нужно подтягиваться до «соревновательного» уровня первой двадцатки.

В прошлые годы Коми в двадцатке лучших в этом рейтинге не значилась, а высказывать мнение, на каком месте она может оказаться сейчас, Арзум Арзуманян не стал, сославшись, что он в этом вопросе не эксперт. Но информацию, которую он получил по итогам визита в Коми, учтут при составлении экспертами АСИ дорожной карты по достижению регионом двенадцати целевых моделей инвестиционной привлекательности.

Упомянутую дюжину показателей разработали в ноябре прошлого года на уровне Госдумы, а затем по поручению президента России отправили на внедрение в регионы. В числе этих показателей простота оформления различных документов, необходимых для организации бизнеса (разрешения на строительство, получения права собственности, кадастрового паспорта и т.д.), также регион оценивается по тому, насколько легко и быстро бизнесмен может получить доступ к тепловым, электрическим, газовым и другим сетям.

Помочь региону в достижении дюжины показателей инвестиционной привлекательности может, по словам представителя АСИ, «Магазин верных решений». Это площадка в интернете, где аккумулируют лучшие бизнес-решения, «засветившиеся» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив имени Салтыкова-Щедрина, и каждый при желании может воспользоваться этим опытом.

– Я думаю, что это может быть одним из основополагающих драйверов роста. В прошлом году на конкурсе выбрали больше 300 лучших практик со всех регионов, на их основании сформировали некие готовые решения по принципу бесплатной франшизы. Есть разные профили – доступная среда, теплоснабжение, ЖКХ и так далее. Каждое решение – уже с готовыми документами, договорами. Указаны конкретные ответственные лица, которые в этом участвовали, компании, и можно получить не только конечные данные реализации проекта, но и обратную связь с теми, кто его реализовывал, – рассказал Арзум Арзуманян.

По его словам, после презентации «Магазина верных решений» в Коми он ждет, что и республика поделится лучшими практиками для этого онлайн-сервиса.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Николая Антоновского, БНК