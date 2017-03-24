Северу нужны специалисты

Участники межрегиональной конференции обсудили возможности улучшения условий жизни северян

Что необходимо сделать, чтобы улучшить условия жизни северян и сократить отток работающего населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обсудили участники прошедшей 22-23 марта в Сыктывкаре IV Межрегиональной северной конференции.

Организаторами форума выступили Федерация независимых профсоюзов России и ряд отраслевых общероссийских профсоюзов. В обсуждении поднятой темы приняли участие представители федеральных и региональных органов власти. А площадку для проведения мероприятия предоставила компания Монди СЛПК на своей базе отдыха «Парма».

Генеральный директор предприятия Клаус Пеллер отметил, что Монди СЛПК ежегодно тратит на социальные выплаты 800 миллионов рублей. Причем половина этой суммы идет на выплаты и улучшение условий жизни и труда работников комбината, а оставшаяся половина – на развитие инфраструктуры города и республики. Казалось бы, Монди СЛПК – одно из самых богатых предприятий Коми. Но при этом ежегодно оно в среднем теряет пять процентов специалистов: людей элементарно переманивают в другие регионы.

– Есть новейшее оборудование, но не хватает специалистов, – посетовал Клаус Пеллер. – Это понижает нашу конкурентоспособность. На комбинате 700 работающих – пенсионеры. Конечно, они молодцы и хорошие работники, но им отдыхать пора.

Остроту поднятой темы обозначил в своем выступлении и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь, озвучивший цифры статистики. В федеральном бюджете доля поступлений от освоения северных территорий составляет более 40 процентов, в то же время доля проживающих на севере составляет менее 5,5 процента от всего населения России, и эта доля стремительно сокращается. К примеру, с 90-х годов численность населения в Коми сократилась на 22 процента, а в Магаданской области – в пять раз. И такая картина повсеместно. У людей нет стимула оставаться на севере, когда в крупных городах и даже в южных регионах зарплата подчас выше, а условия проживания лучше. И никакими патриотическими призывами этот процесс не остановить. Молодежь уже в школе мечтает уехать в Москву или Санкт-Петербург.

– Все вроде есть: хорошее оборудование, социальные условия, а людей нет. Причем то, о чем сказал Клаус Пеллер, характерно абсолютно для всех северных регионов России. Казалось бы, приняты соответствующие документы, определяющие основы государственной политики на севере, определены направления развития северных регионов. Но можем ли мы сказать, что так же действенно решаются вопросы социальной инфраструктуры, создания условий для местных кадров? Непривлекателен сегодня север для людей так, как в советские времена, потому и уезжают. Настало время обсуждать вопрос оставления в северных регионах определенного процента ресурсных платежей, отчисляемых в федеральный бюджет. Это будет конкретным вкладом в развитие социальной инфраструктуры, – заявил Давид Кришталь.

Сидящие в зале данное предложение поддержали аплодисментами. Профсоюзный лидер отметил, что столь глобальные вопросы должны обсуждаться именно на таком уровне, как эта конференция. Тем более история конференции доказывает ее эффективность: все выработанные прежде предложения были услышаны и реализованы. В частности, благодаря выработанным на конференциях предложениям удалось внести в Трудовой кодекс изменения, регулирующие вопрос государственного стимулирования в виде налоговых льгот членам объединений работодателей. В 2015 году участникам конференции удалось доказать неправомерность позиции правительства, предлагавшего отменить выплаты пенсий работающим пенсионерам, чей ежегодный доход составляет один миллион рублей.

По мнению участников форума, без материального стимулирования не может быть и речи о том, чтобы удержать специалистов на севере. В правительстве обсуждается вопрос доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Эти поправки потенциально могут изменить действующий порядок начисления выплат северных надбавок.

– Позиция субъектов: северные надбавки должны быть начислены сверх МРОТ, а верховные суды высказывают абсолютно противоречивые мнения, – выразил общую обеспокоенность заместитель председателя Всероссийского электропрофсоюза Юрий Офицеров. – Надо вернуть в Трудовой кодекс часть 2 статьи 129, гарантирующую работникам оплату труда в виде ставки и оклада не ниже МРОТ без учета компенсационных выплат.

Кроме того, на форуме высказали предложение на государственном уровне предусмотреть возможности воздействия на работодателей, которые из соображений экономической выгоды предпочитают приглашать работников из южных регионов или даже из-за рубежа, в то время как местное население остается без работы. А поскольку в условиях рыночной экономики никто не может заставить работодателя делать то, что ему невыгодно, необходимо предусмотреть налоговые льготы для тех, кто трудоустраивает местное население.

– Надо сделать так, чтобы приглашение вахтовика для работодателя стало бы менее выгодным, чем взять работника из местных. А для этого надо выращивать кадры на месте, вкладываться в это, – считает Давид Кришталь.

В перерыве конференции заместитель министра труда России Андрей Пудов прокомментировал журналистам наиболее волнующий всех вопрос – о повышении МРОТ. Он рассказал, что в настоящее время в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая уже провела одно совещание. На нем рассматривались основные подходы к тому, каким образом можно изменять МРОТ до прожиточного минимума. Рассматриваются три основных варианта: установление почасового МРОТ, установление МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения страны и установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе. Во всех трех вариантах – разные подходы в отношении применения районного коэффициента.

По итогам первого заседания рабочей группы во все субъекты России были направлены предложения по всем трем вариантам. В конце марта от регионов ждут обратной связи.

– Можно предположить, что окончательный МРОТ будет приниматься одновременно с рассмотрением параметров бюджета. Это где-то конец весны – начало лета. Но это только мой личный прогноз. Все будет зависеть от того, сможем ли мы достичь компромисса с профсоюзами. Важно, чтобы был найден ответ на главный вопрос: какими темпами довести МРОТ до прожиточного минимума? Потому что очевидно, что за раз это сделать нельзя. Это ведь нагрузка еще и на работодателя, потому что у нас многие получают зарплату на уровне МРОТ, – пояснил Андрей Пудов.

Галина ГАЕВА

Фото Марии Шумейко, БНК