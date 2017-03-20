Азербайджанцы Коми встретили новый год

21 марта по всему миру отмечается Новруз-байрам. У иранских и тюркских народов это праздник нового года. Он особенно любим азербайджанцами, чья диаспора в Коми является одной из самых крупных и крепких. По приглашению председателя региональной общественной организации «Объединение азербайджанцев в Республике Коми» Асифа Исмаилова корреспондент «Республики» побывал в селе Айкино Усть-Вымского района, где в этом году праздник отметили с особым размахом.

Древний праздник Новруз знаменует собой начало весны, или нового года, его название произошло от двух персидских слов – «ноу» (новый) и «руз» (день). Три тысячелетия светлый праздник объединяет нации, религии и языки. Считается, что это еще и семейный праздник, поэтому на вечере в Айкино было много детей. Были и представители администрации Усть-Вымского района, и лидеры крупнейших муниципальных диаспор. Лидер объединения азербайджанцев Асиф Исмаилов подчеркнул, что Новруз широко отмечается по всей республике и в дни празднования он старается посетить как можно больше районов.

– Спасибо за участие в жизни диаспоры руководству Усть-Вымского района. Этот район для нас как родной, и помощь местной администрации дает дополнительный импульс укреплению нашего объединения, – сказал Асиф Исмаилов.

Тепло поздравив земляков, проживающих в районе, Асиф Исмаилов поблагодарил за помощь руководство местной администрации. Он рассказал о красоте солнечного Баку и подарил частичку столицы Азербайджана руководителю администрации Усть-Вымского района Василию Лютоеву. Это был сувенир в виде одной из главных достопримечательностей Баку – Гыз галасы (Девичья башня).

– Замечательный праздник Новруз посещаю третий раз подряд и успел уже хорошо изучить его каноны, – рассказал Василий Лютоев. – Праздник символизирует начало новой жизни, и как же мудры были люди, которым подсказал Всевышний, что проходить он должен именно в это время. Это лучший повод, чтобы со своими близкими вспомнить предков и традиции. Новруз – семейный праздник, и кто скажет, что сегодня здесь не одна большая семья? Сегодня тут много детей, которые передадут эту традицию своим детям. Так будет длиться многие века. Желаю, чтобы на нашей земле всегда царила дружба между представителями всех религий и национальностей.

За активное участие в жизни диаспоры Асиф Исмаилов вместе с председателем ухтинского отделения объединения азербайджанцев Рагимом Керимовым вручали дипломы и подарки. В числе прочих удостоился такой благодарности и глава азербайджанской диаспоры Усть-Вымского района Вахид Дадашов. В беседе с корреспондентом «Республики» он рассказал, что с опорой на крепкое плечо организации «Объединение азербайджанцев в Республике Коми» в последние годы положение его соотечественников значительно улучшилось, в том числе благодаря тому, что проводится много подобных совместных мероприятий. Вахид Дадашов отметил, что всего в Коми более десяти тысяч азербайджанцев, из них около трехсот проживают в Усть-Вымском районе.

Атмосфера на празднике была действительно по-семейному доброй. Все дарили друг другу улыбки и теплые слова. Столы ломились от традиционных блюд: долмы, шекербуры, пахлавы. Непременным атрибутом праздника является и зелень. Лук и проросшая пшеница (сэмэни), стоявшие на столах, символизируют обновление, счастье и удачу. На Новруз азербайджанцы, как и православные на Пасху, красят яйца и устраивают застольные соревнования по их разбиванию.

Уже второй год подряд на Новрузе в Усть-Вымском районе выступают и юные азербайджанские звездочки – сестры Амалия и Амира Амировы. По словам Асифа Исмаилова, они регулярно ездят на концерты не только по всей Коми, но и в другие регионы России. Талантливые девочки пели и танцевали, в том числе исполнили песню уроженца Баку Муслима Магомаева «Весенний край – Азербайджан». В подтверждение слов об объединении народов на празднике звучали и песни на коми языке. Ансамбль «Зарни сьылан» исполнил песню «Тувсов вой» («Весенняя ночь»), а народный артист Республики Коми Василий Рочев дарил гостям праздника свои сольные альбомы и исполнил композиции «Ижма – радость моя» и «На берегах Печоры».

Ярослав СЕВРУК

Фото Николая АНТОНОВСКОГО