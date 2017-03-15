В Ижме пройдут национальные состязания

В четверг в Ижме стартует республиканский спортивный фестиваль по национальным видам спорта «Изъваса вермась\мъяс» («Ижемские состязания»). В его рамках пройдут чемпионат и первенство Коми по северному многоборью.

В течение трех дней участники «Изъваса вермась\мъяс» будут соревноваться в прыжках через нарты, в тройном национальном прыжке, в метании топора на дальность (это соревнование традиционно проходит на льду реки Ижмы), беге с палкой на два и три километра, метании аркана на хорей и классическом жиме штанги лежа. 18 марта на левом берегу Ижмы пройдут конные соревнования на санных повозках.

Завершится фестиваль 19 марта. В этот день на туристической базе «Черемушки» в деревне Ласта пройдет Праздник охотника, а в Ижме – соревнования по лыжным гонкам. В состязаниях планируют принять участие порядка полутора сотен спортсменов из Воркуты, Ухты, Сыктывкара, Усть-Кулома, Усть-Цильмы и Ижмы. Результаты пойдут в зачет круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований Коми по северному многоборью.

Артур АРТЕЕВ