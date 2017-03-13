«Супершип» финишировал

В минувшую субботу на республиканском стадионе завершился Кубок главы Коми по зимним трековым автогонкам «Супершип-2017». Гонка прошла с изобилием контактной борьбы, один из участников был на грани дисквалификации. Победу по итогам четырех этапов одержал сыктывкарский спортсмен Сергей Шерстобитов.

Финальный четвертый этап автогонок прошел под знаком противостояния представителя Сыктывкара Сергея Шерстобитова и кировчанина Станислава Гомзякова. По итогам этапа оба набрали одинаковое количество очков, и в заключительном противостоянии тет-а-тет быстрее оказался Сергей Шерстобитов. Он же, как и в прошлом году, завоевал титул чемпиона «Супершипа-2017» по общему количеству очков. Второе место досталось Максиму Кулешову, третье – Николаю Новожилову. Двенадцатое место в общем зачете и приз зрительских симпатий завоевала единственная представительница слабого пола на «Супершипе» Ирина Ярошенко.

– Очень хотелось лидировать. В победе, конечно, уверен не был. Все-таки конкуренция высока. Если говорить о сезоне в целом, то все складывалось удачно в техническом плане. Машина не подвела, – сказал Сергей Шерстобитов.

Комментируя «Республике» итоги четырех этапов, главный судья соревнований Виктор Сулимов сказал, что на финальном этапе было много контактной борьбы и нарушений. За агрессивную езду даже хотели дисквалифицировать Виталия Лебедева.

– Завершился кубок, а сезон закроют гонкой под названием «Ледовое побоище» 18 марта. Такой небольшой промежуток между двумя соревновательными днями решили сделать, потому что если проводить позже, то может начаться оттепель, и это уже будут не автогонки, а заплывы на байдарках, – сказал Виктор Сулимов.

Ярослав СЕВРУК

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