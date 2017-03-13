Спортсмен из Венесуэлы вдохновил студентов УГТУ

Студенты-иностранцы Ухтинского государственного технического университета готовятся к международным соревнованиям по полиатлону.

Третий этап Кубка мира по этому виду спорта пройдет в Ухте с 30 марта по 3 апреля. В программе зимнего троеборья – стрельба из пневматики, силовая гимнастика и лыжные гонки.

Студенты из Непала, Индии и ряда африканских стран впервые встали на лыжи в минувшие выходные. Специально к международному старту на лыжной базе УРМЗ группу иностранцев готовит тренер по полиатлону Александр Балин.

– Многие видели, что на недавнем чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти выступил спортсмен из Венесуэлы Адриан Солано. Так вот наши ребята тоже впервые встали на лыжи и смотрелись не хуже. До соревнований в Ухте еще достаточно времени, и мы сумеем хорошо подготовить иностранцев к выступлению, – рассказал он «Республике».

Тренер также отметил, что иностранные студенты получили большое удовольствие от знакомства с новым для себя видом спорта, освоили классический ход и жаждут продолжать занятия.

Ярослав СЕВРУК

Фото Юрия ЯГЛОВА