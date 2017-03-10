В газете «Республика» сменился главный редактор

10 марта в печатном издании Правительства и Государственного Совета Республики Коми произошли кадровые изменения. К руководству газетой приступил Валентин Тимченко, до этого работавший заместителем главного редактора – ответственным секретарем «Республики».

Алексей Лазарев, руководивший правительственным изданием на протяжении последних двух лет, перешел в информационное агентство БНК на должность главного редактора.

Валентин Тимченко окончил философский факультет Уральского госуниверситета, с 1995 года работал в различных СМИ Инты, Воркуты и Сыктывкара. Возглавлял Телерадиоинформационный центр и газету «Интинский канал» в приполярном городе, муниципальную газету «Заполярье» в Воркуте. До перехода в «Республику» работал в информагентстве БНК заместителем главного редактора, позже – главным редактором.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Юрия КАБАНЦЕВА