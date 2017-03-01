Сыктывкар вновь принимает чемпионат СЗФО по плаванию

В среду в столичном бассейне «Орбита» стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по плаванию. Республику Коми представляют лучшие спортсмены, в числе которых мастер спорта международного класса Анастасия Иваненко и новичок команды, легионер из Владивостока, заслуженный мастер спорта Олег Тихобаев.

После долгого перерыва чемпионат СЗФО вернулся в Сыктывкар в 2014 году. С тех пор важный всероссийский старт прочно обосновался в столице Коми. В этом году событие принял новый бассейн «Орбита». До этого арену апробировали на стратах регионального значения и выявили ряд проблем, включая неправильную работу табло. Перед началом соревнований министр спорта Коми Николай Бережной рассказал «Республике», что все недочеты исправлены, поставщиком оборудования отлажена и работа табло.

– Есть уверенность, что все сработает без сбоев. Этим мы хорошо себя зарекомендуем, и уже в ближайшее время нам доверят провести здесь старты еще более высокого ранга, – сказал Николай Бережной.

По его словам, уже в конце марта «Орбита» примет этап Кубка России по плаванию, а в следующем году, как и планировалось, новый бассейн станет полноценной региональной базой подготовки пловцов сборной Коми.

Президент федерации плавания республики Юрий Колмаков отметил высокую конкуренцию на чемпионате СЗФО, в котором участвуют около двухсот спортсменов, а также рассказал и о новом члене сборной Коми. Им стал 26-летний уроженец Владивостока Олег Тихобаев. Он является победителем чемпионата мира на короткой воде 2014 в эстафете 4×50 метров кролем и действующим обладателем рекорда планеты в этой дисциплине (1:22,60).

Старты продлятся до четвертого марта. Традиционно сборная Коми в числе фаворитов. В первый день соревнований на двухсотметровке баттерфляем первенствовала воркутинка Анастасия Иваненко. По ее словам, старт является отборочным к апрельскому чемпионату России, и после окружного турнира сборная Коми в течение месяца пройдет интенсивный сбор на базе бассейна «Орбита». За одну тренировку спортсмены будут преодолевать по шесть километров на воде.

Анастасия Иваненко отметила, что как в Сыктывкаре, так и на ее малой родине в Воркуте новые бассейны способствуют тому, что молодежь наступает опытным спортсменам на пятки:

– Сильный тренерский состав, хорошие условия для тренировок. Все это дает импульс развитию плавания в регионе.

Ярослав СЕВРУК

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