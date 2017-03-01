Монди СЛПК занял второе место в рейтинге Топ-100 лесопромышленных компаний России

Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood представило четвертый выпуск Топ-100 лесопромышленных компаний России по итогам 2015 года. Первая пятерка компаний практически не изменилась с предыдущего года: Группа «Илим», Монди СЛПК, Интернешнл Пейпер и Илим Тимбер занимают первое-четвертое места соответственно, а на пятое поднялась Segezha Group.

На Топ-100 лесопромышленных компаний пришлось 60 процентов (810 млрд. рублей) выручки всего лесного сектора России. При этом выручка десяти крупнейших из них выросла на 35 процентов (г/г) и составила 381 млрд. рублей. На первую десятку пришлось 47 процентов общей выручки топ-100.

Крупнейшим источником дохода экспортной выручки лесопромышленных компаний России с долей 32 процента стал Китай. Всего пятнадцать лет назад его доля не превышала 15 процентов.

При составлении рейтинга использовались отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО и US GAAP и российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), данные компаний, полученные по запросу, а также оценки аналитиков WhatWood – единственной в России компании-консультанта с ключевой специализацией в лесопромышленной аналитике.