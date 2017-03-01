Клаус Пеллер: «Социальное сотрудничество с республикой – наш приоритет»

В отчете о результатах работы правительства за 2016 год, с которым глава Коми Сергей Гапликов выступил перед Госсоветом республики на февральской сессии, были высказаны слова благодарности в адрес крупных компаний, работающих на территории республики, за их большой вклад в экономику региона. В числе таких предприятий – АО «Монди СЛПК».

– Говоря о работе с крупнейшими промышленными предприятиями, отмечу компанию «Монди Сыктывкарский ЛПК». Инвестиции в модернизацию целлюлозно-бумажного производства компании составили 14 миллиардов рублей. На проекты в области экологической безопасности направлено в прошлом году около 550 миллионов рублей. В 2017 году только инвестиции на реконструкцию канализационных очистных сооружений составят около полутора миллиардов рублей. Кроме того, в этом году Монди СЛПК традиционно окажет поддержку проектам социального сотрудничества с республикой. В целом сумма поддержки более чем в пять раз превышает прошлогодние показатели. Буквально вчера правительством республики и компанией подписано соответствующее соглашение, – привел впечатляющие цифры глава Коми.

Генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер рассказал журналистам, о каких проектах идет речь.

– Как вы хорошо знаете, наше предприятие занимается очисткой сточных вод Сыктывкара, потому что, к сожалению, у города такая система отсутствует. Но станции водоочистки требуется модернизация. Именно на нее будет направлена значительная часть наших вложений. И второе направление – учитывая, что общая экономическая ситуация сейчас непростая, – это дополнительная поддержка районов республики.

– Разве водоочистные сооружения не ответственность городских властей?

– Мы с самого начала очищали 100% сточных вод Сыктывкара и Эжвы и продолжаем это делать, считаем, что это наша ответственность. Работаем вместе с городом и правительством.

– Как вы оцениваете отчет главы республики?

– Очень хорошо. Сейчас трудное время, но республика смогла многого достичь. Отмечен значительный рост в нефтяной и лесопромышленной отрасли. К сожалению, есть проблемы в угольной отрасли, но правительство делает все возможное, чтобы эти предприятия нормально развивались.

– А ваше предприятие как переживает сложные экономические времена?

– Сегодня наша единственная сложность – в планировании. Мы привыкли выстраивать долгосрочные планы на пять-десять лет. Сейчас из-за нестабильного курса валют это делать сложнее, тем не менее спрос на нашу продукцию на рынке нормальный.

– Глава республики заявил, что правительство окажет поддержку предприятию в рамках соглашения по энергетике.

– Энергетика – сложная тема. К сожалению, республика отнесена к неценовой зоне, где торговля электроэнергией осуществляется исходя из регулируемых цен и имеет ряд специфических особенностей, из-за этого функционирование конкурентного рынка невозможно. Мы обеспечиваем почти 20 процентов электроэнергии от потребности республики. Это огромная станция мощностью 540 мегаватт, одна из самых крупных ТЭЦ в России. Но ей уже 50 лет, станцию необходимо модернизировать. Первый шаг мы уже сделали, этот этап рассчитан на два – два с половиной года. Далее посмотрим.

Светлана Быковская,

Лина Перова

Фото Артура АРТЕЕВА