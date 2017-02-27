Военный прокурор Воркутинского гарнизона разъясняет,

что денежная компенсация военнослужащим вместо положенных дополнительных суток отдыха не облагается НДФЛ

Вывод Минфина России касается денежной компенсации, которую военнослужащий-контрактник вправе получить вместо дополнительных суток отдыха при участии, например, в учениях по плану служебно-боевой подготовки. Данные учения могут быть организованы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Порядок и условия выплаты денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ государственные пособия, иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

При рассмотрении вопроса об обложении НДФЛ денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за каждые положенные дополнительные сутки отдыха, следует учитывать позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П, в части отсутствия системной классификации выплат и компенсаций, производимых физическим лицам.

По мнению Минфина России, до внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, неопределенность положений статьи 217 Налогового кодекса РФ не может служить основанием для обложения НДФЛ денежной компенсации в размере денежного содержания, выплачиваемой военнослужащим за каждые положенные дополнительные сутки отдыха в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих».