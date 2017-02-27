Военный прокурор Воркутинского гарнизона разъясняет,

Февраль 27, 2017   Армия, Общество   Комментариев нет

что денежная компенсация военнослужащим вместо положенных дополнительных суток отдыха не облагается НДФЛ

Вывод Минфина России касается денежной компенсации, которую военнослужащий-контрактник вправе получить вместо дополнительных суток отдыха при участии, например, в учениях по плану служебно-боевой подготовки. Данные учения могут быть организованы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Порядок и условия выплаты денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ государственные пособия, иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

При рассмотрении вопроса об обложении НДФЛ денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за каждые положенные дополнительные сутки отдыха, следует учитывать позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П, в части отсутствия системной классификации выплат и компенсаций, производимых физическим лицам.

По мнению Минфина России, до внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, неопределенность положений статьи 217 Налогового кодекса РФ не может служить основанием для обложения НДФЛ денежной компенсации в размере денежного содержания, выплачиваемой военнослужащим за каждые положенные дополнительные сутки отдыха в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

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