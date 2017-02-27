Военный прокурор Воркутинского гарнизона информирует

о принятии во 2-м чтении проекта о сроках, в которые нужно представлять сведения по требованию прокурора

15.02.2017 Государственной Думой РФ принят во втором чтении законопроект № 865550-6 «О внесении изменений в Федеральный закон

«О прокуратуре Российской Федерации», направленный на установление сроков проведения органами прокуратуры проверочных мероприятий, а также сроков исполнения проверяемыми органами (организациями) требований прокурора.

Планируется определить, среди прочего, сроки, в которые юридические лица должны представлять документы, информацию, справки и другие материалы по требованию прокурора.

По проекту, если материалы необходимы прокурору для выполнения своих функций, представить данные по общему правилу требуется в течение пяти рабочих дней с момента поступления требования. Если же прокурор запросит информацию в ходе проверки исполнения законов, организации надо уложиться в два рабочих дня с момента предъявления требования.

Предполагается, что в требовании могут быть установлены и более длительные сроки.

В случае, когда проверяемое юридическое лицо не сможет вовремя исполнить требование, ему нужно будет уведомить прокурора, изложив объективные причины предполагаемой просрочки. Сделать это потребуется письменно в сроки, отведенные компании на представление информации, документов, материалов или их копий. В такой ситуации прокурор будет принимать решение об установлении нового срока.

Проект также предусматривает максимальный срок проведения прокурорской проверки — по общему правилу 30 календарных дней со дня ее начала.

Рассмотренные поправки разработаны во исполнение Постановления КС РФ от 17.02.2015 № 2-П. В нем суд указал, что законодатель должен, в частности, определить:

— предельные сроки проведения проверочных прокурорских мероприятий;

— сроки исполнения проверяемыми организациями требований прокурора представить документы, материалы, статистические и иные сведения.

Напомним, за умышленное невыполнение требований прокурора юридическим лицам грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.