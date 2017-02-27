В Сыктывкаре проводили Масленицу

На Стефановской площади выбирали лучшее чучело и снимали со столба подарки

В минувшее воскресенье сыктывкарцы провожали зиму и встречали весну. По приблизительным данным, конец Масленой недели в центре Сыктывкара решили отметить более полутора тысяч человек.

День выдался солнечным, к полудню на площади заработали детские аттракционы, а от торговых рядов потянуло шашлычным дымом и запахом свежей выпечки. По обе стороны от памятника Ленину прямо в сугробах выстроились ряды масленичных чучел, с которыми охотно фотографировались дети и взрослые. В конкурсе на лучшее чучело Масленицы состязались порядка пятидесяти участников: городские и районные, школьные и дошкольные учреждения, дома культуры, училища, учреждения дополнительного образования, частные и общественные организации. По условиям конкурса, за который отвечал Центр коми культуры Сыктывкара, изготовленные фигуры оценивались по нескольким критериям, в числе которых значились: наличие национального колорита, оригинальность, использование нетрадиционных техник, разнообразие материала. По положению о конкурсе все куклы должны были быть безликими, за обозначенную физиономию жюри снимало баллы.

Чучела отличались разнообразием: одни были из березовых веников и еловых веток, другие с головой в виде солнышка, третьи с ершиками для мойки бутылок вместо волос и т.д. Отделение дизайна колледжа искусств, например, вообще предложило абстрактную версию – несколько скрепленных между собой тканых ковриков, в которых даже при большом воображении трудно было разглядеть облик какой-нибудь фигуры. В результате работы судейской коллегии первое место в конкурсе занял сыктывкарский детский сад №68, который изготовил целую композицию по коми мифологии: Зарань с Перой и их деток. Лауреаты получили денежное вознаграждение в размере семи тысяч рублей.

Как самое осовремененное чучело в номинации «Фешн-масленица» была признана фигура с ирокезом, авторство принадлежит сыктывкарскому детскому саду №79. А в номинации «Этно-масленица» лучшими были признаны конкурсанты из второго корпуса сыктывкарского детского сада №100. За победу в номинациях участники получили по две тысячи рублей.

Через час после старта праздника началось любимое народное зрелище – лазание на столб за подарками. В этом году смельчаков оказалось более полутора десятков. Первый же юноша, без особого труда одолевший двадцатиметровую высоту и снявший воздушный шар с определенным номером, получил хлебопечь. В числе подарков были также две микроволновки, компьютерный планшет, телевизор, мультиварка и мясорубка. Среди «столбовых дворян», как окрестили ведущие покорителей высоты, был сыктывкарец по имени Руслан, который принимал участие в этом состязании в 18 раз. На сей раз мужчина «дотянулся» до швейной машинки, а главный приз – холодильник достался новичку Михаилу.

Со сцены гостей развлекали поющие и танцующие коллективы: студии Веры Булышевой «Вой-тъяс» и «Медбур кад», народный хор «Тулыс», ансамбли «Греннис» и «Русская гармонь», «заслуженный шаман Коми» Михаил Бурдин и его коллектив «Зарни Ань», театр огненных цирковых искусств «Power of Fire».

Под венец праздника было сожжено главное «неконкурсное» чучело Масленицы. Чучело разгоралось весьма неохотно, в связи с чем кто-то из устроителей обронил, что зима пока уходить не торопится.

Марина Щербинина

Фото Артура Артеева