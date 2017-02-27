Синтез культуры и спорта

Три тысячи зрителей посмотрели ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы»

Премьера масштабного ледового представления, которое поставил продюсер Владимир Юрковский, с аншлагом прошла 24 и 25 февраля в Сыктывкаре. В спектакле, три раза показанном на ледовой площадке детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия», участвовало более семидесяти юных фигуристов и их тренеров в возрасте от пяти до 28 лет. Также в шоу участвовали хоккеисты.

За два премьерных дня шоу посмотрели порядка трех тысяч зрителей. Один из показов был благотворительным.

Сюжет поставленного по мотивам коми мифов и легенд спектакля рассказывает об извечной борьбе сил добра и зла. Здесь есть встреча и расставание юных героев, колдовство и снятие заклятья, торжество молодости, любви и света. Сценические персонажи воплощены в образах героев коми легенд – черный колдун Тунныр со своей свитой, солнечная богиня Зарни Ань, северный ветер Войпель. Некоторых главных героев играли тренеры по фигурному катанию, а малыши-дошкольники вышли на сцену в образе забавных зверят. Фигуристы показали сцены народных гуляний и свадебных обрядов. Постановку украсили музыка и «шаманское пение» композитора и исполнителя Михаила Бурдина в современной аранжировке Владимира Морозова.

Идея создания первого национального ледового шоу «Волшебная сказка Пармы» принадлежит продюсеру и исполнительному директору Международного культурного фонда «Классика и современность» Владимиру Юрковскому. По его словам, такого действа в республике еще не было. Получился органичный синтез фигурного катания и хореографии, спорта и искусства. В конце минувшего года Первый национальный проект региона в сфере культуры и спорта получил грантовую поддержку президента России. Сумма гранта составляет один миллион 843 тысячи 500 рублей. Деньги пошли на декорации, костюмы и прочие расходы.

Режиссером ледового представления выступил питерский постановщик, уроженец республики Алексей Полубояров, реализовавший в последние годы несколько масштабных массовых проектов в регионе. Хореографом стал москвич Юрий Пузаков, который в 1990-е годы возглавлял балетную труппу Государственного театра оперы и балета Коми, а в 2006 году на сцене этого же театра он поставил транс-оперу «Фаустина». Музыкальные фрагменты из «Фаустины» прозвучали и в новом спектакле. Сценография и костюмы разработаны профессионалами в своем роде, работниками театра оперы и балета Юрием Самодуровым (сценография) и Натальей Кравченко (костюмы).

– В целом мы остались довольны постановкой, – рассказал «Республике» Владимир Юрковский. – Проект удался, и публика осталась довольна. Но есть нюансы, которые нужно дорабатывать. Спектакль может стать визитной карточкой республики. В перспективе мы планируем гастроли по регионам России, а также выезд за границу. Спектакль может быть показан участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи.

Пока же, после премьеры в Сыктывкаре, шоу увидят жители еще двух городов республики. Труппа спектакля в полном составе отправится на гастроли. 11 марта пройдет представление в Ухте, а через день – в Сосногорске.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com