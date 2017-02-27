Фронтовая дорога к Победе

Новая выставка, посвященная Великой Отечественной войне, открылась в Национальном музее Коми. Символом экспозиции стала фронтовая дорога.

Связующей нитью выставки «Дорога к Победе» стали воспоминания, дневники и письма. Они были написаны рядовым солдатом, военным врачом, заключенным лагеря, ребенком, санитаркой – людьми, пережившими тяжелое военное время. Один из разделов выставки посвящен судьбам семей в военное лихолетье. Семейные фотографии, детские письма на фронт передают атмосферу военного времени. Посетители смогут услышать аудиозаписи голосов тех, кто в годы войны был ребенком.

Также на выставке можно увидеть предметы, обнаруженные в ходе полевых работ поисковыми отрядами «Северная звезда» и «Любань».

Артур АРТЕЕВ

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