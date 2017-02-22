Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите наши поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот государственный праздник олицетворяет собой лучшие ратные традиции и воинскую славу России. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим фронтовикам и ветеранам, воинам-интернационалистам, солдатам и офицерам, служащим в рядах Вооруженных сил, всем, кто охраняет покой наших граждан, обеспечивает безопасность государства.

23 февраля объединяет всех, для кого доблесть, отвага и патриотизм – это не просто слова, а нравственная основа жизни. Верность долгу и присяге, самоотверженность и искренняя любовь к Отчизне всегда были и остаются главными ценностями для людей, которые выбирают делом своей жизни военную службу.

Но защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в руках. Поэтому этот праздник уже приобрел общенародный характер и отмечается нами как день всех мужественных и сильных духом людей, которые не боятся брать на себя ответственность за будущее своей страны, родных и близких, мирным трудом или ратным подвигом способствуют процветанию и развитию нашего государства.

Желаем защитникам Отечества успехов в службе, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия – всем жителям Республики Коми!

Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми