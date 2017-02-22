Скоростной интернет для медиков

Февраль 22, 2017   Общество   Комментариев нет

На заседании правительства Коми министр здравоохранения республики Дмитрий Березин сообщил, что, выполняя президентские поручения на 2017 год, все медучреждения республики подключат к скоростному интернету для оптимизации их работы.

Как отметил Дмитрий Березин, в текущем году Коми участвует в федеральной программе «Электронное здравоохранение», рассчитанной на 2017-2025 годы. Цель проекта, по его словам, – оптимизация работы медучреждений, в том числе внедрение телемедицинских технологий. Планируется создать электронные медкарты для всех жителей региона. Это позволит полноценно пользоваться личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг. Доступ к широкополосному интернету имеют 252 учреждения, осталось подключить 80.

Ярослав СЕВРУК

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