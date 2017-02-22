Скоростной интернет для медиков

На заседании правительства Коми министр здравоохранения республики Дмитрий Березин сообщил, что, выполняя президентские поручения на 2017 год, все медучреждения республики подключат к скоростному интернету для оптимизации их работы.

Как отметил Дмитрий Березин, в текущем году Коми участвует в федеральной программе «Электронное здравоохранение», рассчитанной на 2017-2025 годы. Цель проекта, по его словам, – оптимизация работы медучреждений, в том числе внедрение телемедицинских технологий. Планируется создать электронные медкарты для всех жителей региона. Это позволит полноценно пользоваться личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг. Доступ к широкополосному интернету имеют 252 учреждения, осталось подключить 80.

Ярослав СЕВРУК