Общественникам продлили срок полномочий

На февральской сессии парламентарии Коми приняли новый закон «Об Общественной палате РК», утвердивший в деятельности этого института гражданского общества как ряд уже действующих положений, так и новшества.

Во-первых, в соответствии с федеральным законодательством определены основные формы деятельности и полномочия ОП РК. Палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций и органов власти путем выдвижения и поддержки гражданских инициатив, выработки рекомендаций, взаимодействия, оказания информационной и методической поддержки.

Члены Общественной палаты должны приостановить свое членство в политической партии (если в таковой состоят) на время осуществления своих полномочий, не могут продвигать через палату свои коммерческие интересы, но вправе получать компенсацию за понесенные расходы на общественную деятельность. Отзыв члена ОП РК не допускается.

Отчасти изменен порядок формирования палаты. Как и прежде, одна треть ее членов утверждается главой Коми, но по предложению общественных организаций, одна треть – Госсоветом по предложению НКО, и последняя треть определяется самими членами ОП РК из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Коми.

Срок полномочий членов ОП РК продлен с двух лет до трех, но действовать это правило начнет уже для следующего состава.

Галина Владис