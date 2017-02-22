Оазис сельского моделизма

Братья Стодольские продвигают техническое творчество в Визинге

Сергей и Николай Стодольские преподают техническое моделирование в визингском филиале Республиканского центра дополнительного образования (РЦДО). На зимних соревнованиях «Заполярье-2017» в Воркуте их воспитанники заявили о себе на всю Коми. Восемь медалей, включая две золотые, собрал 16-летний Роман Мирошин. Юрий Мусабеков завоевал бронзу и серебро. Журналист «Республики» побывал в Сысольском районе и пообщался с наставниками и их подопечными, которые завтра начнут борьбу за медали в «Кубке Тимана» в Ухте.

Уютный дом юных мастеров

Кружок техников базируется в здании визингского филиала Коми республиканского агропромышленного техникума (КРАПТ). В светлом и просторном классе на третьем этаже в глаза сразу бросаются пикирующие самолеты, развешанные по периметру. Это плоды трудов местных юных мастеров, причем многие из них не просто элементы декора, а действующие авиамодели. Тут царит творческий беспорядок, кругом разложены затейливые механизмы, на центральной полке ровным рядом стоят кубки, привезенные с соревнований разного уровня.

Работа в классе кипит, не утихают споры. На постороннего технари почти не отвлекаются. Занятие ведут братья Стодольские. За старшего среди ребят здесь Роман Мирошин, собравший урожай медалей на январском слете юных техников в Воркуте. Причем достижения парня не замыкаются на каком-то одном виде моделирования. Он попал в тройку призеров в номинациях по картингу, авиа-, судо– и автомоделированию. В этом и есть уникальность сельского объединения любителей технического творчества. Во-первых, это вообще не характерный вид досуга для районов, а во-вторых, даже в городах, как правило, кружки работают в узкопрофильном формате.

Вместе с учениками под гул пылесоса на вакуумном станке, изготовленном из подручных материалов, братья Стодольские формуют корпус судна. Все действуют слаженно: кто-то держит руку на кнопке включения пылесоса, кто-то светит фонарем. Будущей модели необходимо придать форму. Наблюдать за этим обывателю интересно, но понять что-либо трудно. На просьбу прокомментировать процесс откликается Сергей Стодольский:

– Это вакуумная формовка. Вакуум создается пылесосом, через отверстие воздух уходит. Если корпус получится, то дальше оборудуем его внутренней начинкой. Пойдет процесс доводки и испытаний.

Многое тут делается методом проб и ошибок. Юные техники готовятся к соревнованиям в Ухте. Для визингского филиала РЦДО соревновательные поездки по республике не только самое ожидаемое и интересное событие, но и головная боль. Финансирования катастрофически не хватает, поэтому ищут спонсоров, подключают родителей. А вот для воспитанников, говорит Сергей Стодольский, каждая поездка – это и стимул к продолжению занятий, и рост мастерства. Техническое моделирование, по его словам, несмотря на финансовые трудности, возрождается в республике.

– Спортивная цель хорошо удерживает детей и придает большой эффект, – рассказал собеседник издания. – С прошлого года стабилизировалась соревновательная система. Существует республиканский слет юных техников, который бывает в весенне-летнюю пору. Зимний этап благополучно уже два года проходит в Воркуте. Сейчас ребята целенаправленно готовятся к VI муниципальному фестивалю радиоуправляемых моделей «Кубок Тимана-2017» в Ухте.

Деньги привлекать удается и за счет участия в коммерческих турнирах. Большое достижение – победы ребят на республиканском конкурсе «Нобель Техно». Два года подряд воспитанники братьев Стодольских занимали там призовые места. Выигранные в первый раз семьдесят тысяч рублей за второе место потратили на развитие картинга, со второй попытки выиграли уже сто тысяч совместно с детскими объединениями «Робототехника» и «Ивушка». Благодаря этому в кружке появился 3D-принтер и телевизор с функцией Smart TV.

Реализовать детскую мечту

О том, что благодаря братьям-энтузиастам Визинга стала настоящим оазисом развития технического моделирования, рассказала методист Надежда Пяткова. Она сопровождала моделистов на соревнованиях в Воркуте и сообщила в редакцию газеты об их отличных результатах. Надежда Пяткова – руководитель детского объединения «Ордым», и после бессонной ночи в турпоходе с детьми она зашла в КРАПТ, чтобы лично пообщаться с журналистом «Республики».

– У нас единственный сельский район, который участвует на республиканских технических соревнованиях. Даже в Воркуте на открытии Визингу по ошибке назвали городом, – смеется она.

Надежда Пяткова провела небольшую экскурсию по филиалу РЦДО, рассказав о том, что вместе с братьями Стодольскими здесь трудятся более десяти педагогов. Есть занятия на любой вкус, в том числе и кружок начального технического моделирования, где ребята младшего звена делают простые конструкции из бумаги и других материалов. По мере взросления оттуда они потом плавно переходят на занятия к братьям Стодольским. По ее словам, вытягивать детей из дома не приходится – сами активно идут в кружки.

– Это центр притяжения местных ребят. Но все держится на педагогах-энтузиастах. Сергей постоянно живет в Визинге, а Николай вот уже пятнадцать лет специально ездит на выходные из Сыктывкара. Если бы не они, то ничего бы не было. В дополнительном образовании все зависит от педагогов, – говорит Надежда Пяткова.

Для занятий техническим творчеством нужна мощная материально-техническая база. Поэтому как направление оно процветает далеко не во всех учреждениях дополнительного образования. В визингском филиале благодаря братьям Стодольским детское техтворчество представлено широко. Ощутимее в последние годы стала и финансовая поддержка со стороны РЦДО.

Дети, которые активно заняты моделированием, благодаря усилиям Сергея Стодольского увлечены и картингом. Гонки на картах – еще один пункт в списке постоянных трат. Топливо, износ резины, детали. Все требует вложений. Причем наставник лично возит технику на соревнования, ходит в сельсовет и договаривается с местной администрацией об очистке снега трактором для тренировок, а то и вовсе чистит своими силами. Мастер говорит, что в детстве у него всего этого не было и теперь он просто реализует детскую мечту.

– Это моя индивидуальная болезнь. С техническим творчеством знаком с рождения. Вообще, я учитель географии и биологии, но вернулся в то, что ближе всего. У меня в детстве не было такого кружка. Кухонный стол в моем доме был и верстаком, и всем на свете, – сказал Сергей Стодольский.

Неказистые с виду модели на самом деле стоят немалых денег. Детали дорогие, хотя часть из них и заказывают на таких сайтах, как «Алиэкспресс». Практически все, как выражается Сергей Стодольский, «Великий Китай». В подтверждение слов о дороговизне он вспоминает, как в прошлом году на слете юных техников произошло ЧП:

– Утонула лодочка, а по большому счету утонуло восемь тысяч рублей. Искали ее, да так и не нашли.

Свои успехи на воркутинском турнире Роман Мирошин скромно объясняет сменой поколений в республиканском моделировании. По его словам, ветераны ушли, а среди молодежи конкуренцию составить никто не смог. А вот его наставники уверены, что парень мог бы завоевать еще больше первых мест. Плюс серьезную конкуренцию ему составили бы и другие их воспитанники, но у их родителей банально не нашлось финансовых средств, а РЦДО может брать на себя лишь часть затрат на поездку.

– Ситуация была такая, что раньше мы занимались чистым творчеством. Моделировали все, что душе угодно. Наша деревенская нищета долгое время не позволяла нам себя проявить. Сейчас началось возрождение этого направления в целом. Теперь мы от чистого творчества уходим в моделизм как в спорт, – говорит Николай Стодольский.

Отвечая на вопрос об участии в соревнованиях российского уровня, Сергей Стодольский вспоминает, что ездили в 2014 году в составе сборной Республики Коми.

– Вот доказательство, – с улыбкой его брат Николай поставил на стол оформленную цветами российского флага кружку с надписью «Первенство России по судомодельному спорту». – Успехов там не добились, но получили опыт. Нашим ребятам приходится не сладко на турнирах такого уровня, но, думаю, успех еще впереди.

Ярослав СЕВРУК

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