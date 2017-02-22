Александр Смирнов: «День защитника Отечества нельзя превращать в праздник по половому признаку»

О том, каково сейчас значение праздника 23 февраля для российских мужчин, в рубрике «Живая речь» размышляет председатель Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Александр Смирнов.

«Мне очень не нравится, когда День защитника Отечества превращают в праздник по половому признаку, то есть в день, когда поздравляют всех мужчин. Некоторые родители даже и объясняют значение этого праздника своим маленьким сыновьям очень по-простому: «8 марта поздравляют девочек, а 23 февраля – мальчиков».

В советские времена идея праздника была другой: каждый мальчик знал, что он будущий защитник Отечества и поэтому получает поздравления и подарки – как знак уважения и признательности за тот вклад, который он внесет когда-нибудь в укрепление безопасности страны. Но я не считаю, что 23 февраля надо превращать и в праздник только тех, кто служил в армии, – сейчас, в эпоху развития высоких технологий, мы как никогда прежде понимаем, что защищать Родину можно не только на поле боя. По моему мнению, в наше время идеей праздника должен стать патриотизм: не каждый мальчик будет военным, но каждый должен быть патриотом – тогда он в случае необходимости без колебаний встанет на защиту Отечества вне зависимости от полученных боевых навыков. А без патриотизма какая защита Родины может быть?

Конечно, найдется кто-нибудь, кто скажет, что поводов для патриотизма сейчас немного – ситуация не лучшая и в экономике, и в обществе. Но разве она была лучше в годы Великой Отечественной войны, когда наша Красная армия, не отличавшаяся, между прочим, ни суперподготовкой, ни супервооружением, спасла мир от фашизма? Разве лучше была ситуация в «лихие 90-е», когда нам удалось сохранить и армию, и страну?

Я служил в Десантных войсках с 1994 по 1996 год. Если нынешним призывникам рассказать, какой тогда была армия, не каждый из них и поверит. Старшее поколение помнит, что в 90-е годы вся страна выживала как могла, и армия тоже.

В некоторых воинских частях была настоящая нищета. Мне еще, можно сказать, повезло: мы в нашем 107-м отдельном зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе 106-й воздушно-десантной дивизии были сыты и вполне прилично одеты-обуты. Правда, капусты, перловки и сечки я наелся на всю оставшуюся жизнь, но это же полезная еда. У нас в части были большой яблоневый сад и свинарник, на каждый праздник мы ели мясо. Почти повсеместно военнослужащие выкручивались за счет бартера: условно говоря, поработали солдаты на хлебокомбинате – там им за работу хлеб дали, вырыли котлован для какого-нибудь комбината – получили коробку куриных окорочков. Гордиться, прямо скажем, нечем. Но при этом с нами проводилась такая работа по патриотическому воспитанию, что мы действительно гордились своей Родиной: когда гимн России исполнялся, слезы от избытка чувств на глаза наворачивались.

Сейчас армия совсем другая: тут тебе и шведский стол, и тихий час, и сотовые телефоны, и банковские карты, на которые переводят денежное довольствие. И служить всего один год. Мы, военнослужащие старой закалки, даже смеялись: детский сад какой-то, а не армия. Но как-то я задумался: а может, и необязательно служить на пределе сил? Может, такой и должна быть служба в армии: и чтобы призывникам не страшно было, чтобы не из-под палки шли служить и чтобы родители за них были спокойны. Что и говорить, условия в армии стали намного лучше, но вот осталось ли на прежнем уровне патриотическое воспитание?

Конечно же, начинать воспитывать патриота в 18 лет уже поздно. Воспитание начинается с семьи, поэтому хотелось бы, чтобы 23 февраля родные и близкие поздравляли мальчиков не просто потому, что это «мужской день», а чтобы рассказали, как служили отец, деды, прадеды. В нашей стране, как в песне поется, «нет семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Но как часто мы о них вспоминаем? И вспомним ли мы о них 23 февраля? Ведь это и их праздник тоже. Очень хотелось бы, чтобы День защитника Отечества превратился из «мужского» праздника в семейный, а рассказы о своих семейных героях стали доброй традицией этого праздника».