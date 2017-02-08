Владленозавр из нижнего триаса

Прилузские рыбаки поймали доисторического «крокодила»

В Институт геологии КНЦ УрО РАН попала сенсационная находка – хорошо сохранившийся череп жившего еще до эпохи динозавров древнейшего обитателя наших мест. По форме клиновидная окаменелость напоминает голову небольшого крокодила. Ее в прошлом году на перекатах реки Лузы нашли местные рыбаки. Они обратились за консультацией к геологам, и те установили, что это череп лабиринтодонта владленозавра алексеева (vladlenosaurus alexeyevi). Находку передали в музей Института геологии. Она стала хорошим подарком ко Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля.

Недолягушка из болота

– По сути своей это недолягушка в форме крокодила, – рассказал «Республике» научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии КНЦ УрО РАН Павел Безносов. – Такие примитивные земноводные из рода владленозавров обитали здесь в эпоху раннего триаса. Это было примерно двести двадцать миллионов лет назад.

Окаменелость представляет

собой почти целый череп с хорошо сохранившимся нёбом, верхней челюстью и затылочной частью. Из породы отчетливо проступают почерневшие кости и зубы. Древний пресноводный хищник был небольшого размера – примерно метр с небольшим. Воды триасовых озер кишели рыбой, на которую охотились лабиринтодонты – древние амфибии, во множестве обитавшие в водоемах. В свою очередь они могли запросто стать обедом для более крупного хищника. В ту далекую эпоху территорию будущего Коми края уже не покрывало море, как это было в девонском периоде. Но климат оставался по-прежнему жарким. На заболоченных берегах рек и озер кипела жизнь. Из болота торчали стволы плаунов, по берегам росли гигантские хвощи и папоротники.

Порой наступали периоды засухи, мелкие водоемы пересыхали, а их обитатели гибли. Так, видимо погиб и владленозавр, фрагмент черепа которого нашли на Лузе. На берегах этой реки ученым известно уже пятнадцать месторождений раннетриасовых позвоночных. Видимо, из-за частых засух здесь регулярно происходила массовая гибель местной фауны. Сейчас окаменелости постепенно вымываются рекой из береговой породы. Но все предыдущие находки на Лузе сделаны московскими палеонтологами и увезены в столичные институты и музеи.

– Это первый череп владленозавра алексеева, который остался в нашем музее, – гордится находкой Павел Безносов. – Сохранность довольно хорошая, нужно только препарировать его, то есть освободить кости от камня. Для этого окаменелость долгое время вымачивают в растворе слабой кислоты. Порода медленно растворяется, и остаются только окаменевшие кости. Для этой процедуры, которая может занять целый год, мы отправим находку к московским специалистам. Затем череп вернется в Сыктывкар и займет свое постоянное место в нашем музее.

Жизнь до динозавров

– Вообще-то я занимаюсь изучением древних рыб, обитавших в морях девонского периода около 380 миллионов лет назад, – рассказал ученый. – Но иногда вместо кистеперых и панцирных рыб мне попадаются более «свежие» экземпляры. До динозавров жизнь была значительно интереснее. Самый любопытный период в истории планеты – это девон. Тогда природа активно экспериментировала в создании новых форм живых существ. В конце девонского периода на планете появились леса и первые наземные позвоночные.

Триасовый период предшествовал юрскому и ознаменовал собой начало мезозойской эры. Он начался около 250 миллионов лет до нашей эры и продолжался около пятидесяти миллионов лет. До него все материки были слиты в единый сверхматерик – Пангею. С наступлением триаса она начала постепенно раскалываться. По сравнению с пермским периодом климат триаса стал холоднее. Похолодание сильнее всего проявилось в северных широтах. На остальной территории было тепло. Климат был ровным по всему земному шару. Даже у полюсов и на экваторе погодные условия были гораздо более сходными, чем в наши дни. Ближе к концу триаса климат стал суше. Озера и реки начали быстро пересыхать, и во внутренних областях материков образовались обширные бесплодные пустыни с суровыми условиями для жизни. Жизнь бурлила только по берегам водоемов. Конец триасового периода – время появления первых динозавров, а также предков млекопитающих и первых птиц.

– В конце пермского периода произошла глобальная катастрофа, в результате которой 90 процентов всех форм жизни вымерли, – напомнил ученый. – Это дало импульс к появлению и развитию новых видов животных. Лабиринтодонты существовали еще в пермское время, но тогда это была малозаметная вымирающая группа. В триасе они начали активно развиваться. Они населяли практически всю землю, но это были разные виды, которые существенно отличались один от другого. Тот лабиринтодонт, череп которого сейчас нашли, известен только по находкам на юге республики. В основном сюда ездят в экспедиции наши московские коллеги, поэтому все находки остаются у них.

Как рассказал Павел Безносов, лабиринтодонты – это подкласс вымерших амфибий, которые процветали на протяжении более чем двухсот миллионов лет. Но у всех на срезе зуба проступал рисунок в виде лабиринта. Отсюда и произошло название группы. У большинства этих существ были короткие конечности, крупная голова и относительно короткий хвост. Большинство из них были водными прибрежными хищниками.

Ни рыба, ни мясо

– Это случилось в июле прошлого года, – рассказал «Республике» сотрудник прилузской районной администрации Алексей Корецкий, который с друзьями и нашел окаменевший череп. – С Дмитрием Кувардиным и Владимиром Можеговым мы рыбачили и отдыхали на Лузе выше поселка Велдоръя. Стояла жара, и на привале мы решили искупаться. Место было мелкое, с перекатом, на дне много камней. На глубине примерно с полметра Дима заметил камень необычной вытянутой формы, достал его и показал нам. Он считал, что это похоже на кость динозавра, но мне камень больше напомнил голову крокодила. К тому же явственно были видны зубы. Мы сфотографировали находку и взяли с собой. Я собираю разные интересные камни, и Дима отдал находку мне. Камень лежал у меня дома на камине, а Дима связался с учеными, скинул им фотографии и узнал, что его находка представляет большой интерес для науки. Мы решили отдать ее ученым.

По словам Алексея Корецкого, ему ничуть не жалко было пожертвовать камень для науки. А выставить уникальную находку на интернет-аукцион, чтобы затем продать ее в частную коллекцию, он даже не помышлял. И в районный музей череп доисторического существа он не предлагал. Хотя бы потому, что там нет специалистов по палеонтологии, и оценить значимость находки сотрудники музея не смогли бы. В лучшем случае череп лежал бы в витрине среди прочих окаменелостей. Несколько лет назад мужчина уже находил необычный камень с отпечатком неизвестного древнего существа, но не придал значения находке и не взял её с собой.

В музее Института геологии прилузским рыбакам взамен подарили красивый кристалл кварца, который может стать неплохим украшением для камина.

– К нам в институт довольно часто приносят необычные камни, – рассказал Павел Безносов. – Найдут красивую круглую конкрецию – и уверяют, что это не что иное, как яйцо динозавра. Приходится долго объяснять, что это такое на самом деле. Иногда приносят бивни мамонта.

Как отметил ученый, это первый случай в практике геологического музея, когда жители республики принесли сюда столь ценный палеонтологический объект.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

В 2011 году Павел Безносов в северной части Тимана впервые обнаружил кости панцирной рыбы, близкой к дунклеостею. Это доисторическое чудовище 370 миллионов лет назад обитало в девонском океане. Это первая находка полного скелета девонской панцирной рыбы на Тимане. Также на Тимане ученый нашел два сочлененных экземпляра кистеперых рыб из рода голоптих. В России это первая находка относительно полных экземпляров представителей данного рода, а в Коми – первая находка скелетов кистеперых рыб. Павлом Безносовым и его коллегами были проведены масштабные раскопки на реке Ижме и собрана большая коллекция костей примитивного девонского тетрапода. Она позволила установить, что тиманский тетрапод принадлежит новой, ранее неизвестной форме. Он является самым древним среди тех, скелеты которых известны достаточно полно, и занимает промежуточное положение между наиболее «тетраподообразной» рыбой тиктаалик и наиболее «рыбообразной» вентастегой. Возможно, что именно на нашей территории обитало существо, явившееся предком всех наземных позвоночных, в том числе и людей. В 2013 году в Заполярном районе Ненецкого автономного округа ученый обнаружил окаменевший ласт юрского ихтиозавра.