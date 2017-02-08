Уважаемые работники науки! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!



Сложно переоценить значение науки для настоящего и будущего нашего региона и всей России. Процессы модернизации всех сфер жизни общества, повышение эффективности экономики, внедрение новых современных разработок невозможны без вашего труда, уважаемые сотрудники научных институтов и высших учебных заведений республики.

Экономика Республики Коми сегодня как никогда нуждается в новых инновационных подходах, а для этого нужна и соответствующая теоретическая база, и активное взаимодействие науки и бизнеса. Именно этому направлению необходимо уделять особое внимание. Очень важно, что у представителей научного сообщества республики сегодня есть не только идеи, но и огромное желание, несмотря на все сложности, воплощать инновации в жизнь, и это особенно ценно, потому что наука не должна быть оторвана от практики.

Желаем всем, кто посвятил себя служению науке, новых открытий и ярких исследований, перспективных проектов, успехов на пути к новым свершениям, здоровья, личного счастья и благополучия!

Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми