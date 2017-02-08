Глава региона выступит с отчетом в Госсовете

16 февраля глава республики Сергей Гапликов представит депутатам регионального парламента отчет о результатах деятельности правительства Коми за 2016 год. Доклад руководителя региона откроет первое в наступившем году сессионное заседание Государственного Совета. В минувший вторник президиум парламента рассмотрел всю повестку предстоящей сессии.

Как сообщил руководитель администрации главы Михаил Порядин, отчет Сергея Гапликова продлится один час и будет сопровождаться информационными слайдами, депутаты получат обширный раздаточный материал.

– Сейчас в рамках подготовки отчета наши министры, руководители органов исполнительной власти выступают в том числе в средствах массовой информации с докладами о своей деятельности. Сразу после окончания заседания планируется расширенная пресс-конференция главы с участием большого количества СМИ, – отметил Михаил Порядин.

Депутат Татьяна Саладина высказала пожелание, чтобы в будущем возможность задать свои вопросы губернатору по отчету появилась и у депутатов.

– Мы обсуждали с главой такой формат. Дело в том, что объем отчета гигантский, материалы к докладу занимают больше пяти часов, мы их сейчас сокращаем. Вопросы, которые глава озвучит в своем докладе, были заданы заранее, и в раздаточном материале будет дана исчерпывающая информация, – ответил Михаил Порядин.

Остальные порядка 30 вопросов февральской сессии депутаты рассмотрят по окончании выступления губернатора. Руководитель администрации главы сообщил, что дополнительно будет внесен законопроект о сокращении штата секретариата заместителей председателя правительства Коми.

– Это оптимизация расходов бюджета региона, мы оставим минимальный секретариат администрации, – пояснил «Республике» Михаил Порядин.

Спикер парламента Надежда Дорофеева, комментируя сессионные вопросы, особое внимание обратила на законопроект о государственной поддержке студенческих отрядов в Коми:

– Закон новый, готовился в течение 2016 года. При министерстве образования и молодежной политики была организована рабочая группа, на площадке Общественной палаты проводилось обсуждение документа, свои предложения могли внести и активисты студотрядов. Закон закладывает правовые основы и формы господдержки студотрядов. В рамках республиканской целевой программы «Развитие образования» на 2017 год выделены 180 тысяч рублей, по 200 тысяч на 2018-2019 годы. Деньги пойдут на организационные расходы, обеспечительные мероприятия.

Галина Владис