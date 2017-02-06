Звуки прошлого

В Объячево открылась выставка винтажной аудиотехники

Увидеть старинные граммофон и патефон, советские магнитофоны, проигрыватели, радио и радиолы можно на новой выставке в Прилузском краеведческом музее имени Ивана Яборова. В одном из залов представлено два десятка музыкальных аппаратов из фондов музея.

Самый почетный экспонат здесь – это дореволюционный граммофон германской фирмы Syrena. Его механизм надежно спрятан в дубовый резной корпус. На механизме выгравирована русалка – торговый знак фирмы и номер граммофона 268415. Заводилась эта «музыкальная шкатулка» специальной ручкой. Но, к сожалению, механизм сломался, и граммофон онемел. Да и медной трубы-раструба у него не сохранилось. Рядом с этим «старичком» стоит патефон, выпущенный в год смерти Сталина. Судя по фирменной марке, он изготовлен на заводе министерства сельхозмашиностроения СССР. Вообще, патефоны в Советском Союзе выпускались многими заводами. Среди них – ордена Ленина завод «Молот», Коломенский патефонный завод, Ленинградский завод «Грампласттрест», завод «Северный пресс» в Ленинграде и т.д. Отличие патефона от граммофона в том, что рупор здесь помещен внутрь корпуса. Сконструированный таким образом аппарат получался менее габаритным и переносным.

Как рассказала «Республике» методист музея Наталья Пелинович (на снимке), с середины 1950-х годов граммофоны и патефоны уступили место электрофонам.

Если граммофон и патефон сохранились в музее в единственных экземплярах, то электрофоны-проигрыватели представлены десятком разных моделей. Это «Лидер-303», «Юность-301», «Концертный» и другие. Также широко представлены их современники – радиолы. Среди них «ВЭФ-Рапсодия», которая выпускалась Рижским государственным электротехническим заводом ВЭФ с 1965 года. Радиоприемники представлены как кабельными, так и эфирными моделями. Бобинные, или катушечные, магнитофоны были популярны с шестидесятых до конца восьмидесятых годов прошлого века. Магнитную ленту, которая часто рвалась, склеивали обычным уксусом. Меломаны утверждали, что звучание катушечного магнитофона значительно лучше, чем кассетника. Несколько представленных кассетников как раз завершают на выставке эволюцию аудиотехники прошлого века.

Экспозицию дополняют грампластинки, катушки и кассеты. До эпохи винила пластинки делались из эбонита и шеллака, а первая в мире грампластинка была цинковой. Они односторонние, тяжелые и толстые. Стандартная скорость записи была 78 оборотов в минуту, и играла она недолго – всего пять-семь минут. Позже появились долгоиграющие пластинки на 33 оборота. На выставке можно увидеть как тяжелые патефонные пластинки, так и гибкие «музыкальные сувениры» (пластинки в виде открыток с фотографиями певцов).

Как отметила Наталья Пелинович, часть экспонатов выставки можно не только увидеть, но и услышать. Многие проигрыватели находятся в рабочем состоянии. Только вот найти для них звукоснимающую иглу сейчас весьма сложно.

Артур АРТЕЕВ

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