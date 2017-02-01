Московский скульптор готов сделать памятник протопопу Аввакуму

Известный российский скульптор Григорий Потоцкий одним из первых откликнулся для участия в конкурсе на проект создания памятного знака протопопу Аввакуму в Усть-Цильме. Решение увековечить память об этом деятеле российской истории и литературы принял Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума.

– Я видел этот эскиз, – рассказал «Республике» уроженец Усть-Цилемского района, заместитель председателя Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума, кандидат психологических наук Антон Мельников. – Это нестандартная работа, и она очень хорошо передает дух протопопа Аввакума. Я познакомился со скульптором, побывал в его московской мастерской. Григорий Потоцкий рассказал, что перед тем как взяться за работу, он просмотрел несколько фильмов и прочитал множество книг об Аввакуме.

В 2020 году исполнится ровно четыреста лет со дня рождения протопопа Аввакума. Вопрос об увековечении памяти о нем был поднят на федеральном уровне. В минувшем августе состоялась встреча главы администрации президента страны с главами крупнейших старообрядческих согласий отцом Олегом Розановым (председатель Российского совета Поморской церкви) и митрополитом Корнилием (Русская православная старообрядческая церковь). По указанию Владимира Путина российское министерство культуры создало организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию со дня рождения общественного деятеля. Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума принял решение установить памятный знак в Усть-Цильме и объявил конкурс эскизов будущего памятника.

«Осталось три года до юбилея, время течет быстро, и, желая достойно встретить столь торжественное событие, мы приняли решение установить памятный знак в Усть-Цильме. Недавно одна из улиц этого знаменитого села была названа в честь мученика, теперь же пришла пора прославить иначе память Аввакума. Выбрано место на берегу Печоры, по которой когда-то духовный вождь староверов отправлялся в ссылку. Здесь же неподалеку староверы празднуют главный праздник села – Петров день, а на следующий день водят знаменитую усть-цилемскую Красную горку. В ходе обсуждения проекта памятника руководством КПЦ были поддержаны идеи, что желательно присутствие в нем определенных исторических элементов, связанных с жизнью и трагической гибелью огнепального протопопа: Аввакум должен быть изображен с поднятой с двуперстием рукой, стоя в деревянном срубе, другой рукой придерживая книгу как символ его знаменитого Жития. Памятник предполагается быть исполненным в бронзе. Срок подачи заявок до 1 сентября 2017 года», – говорится на сайте культурно-паломнического центра.

По мнению Антона Мельникова, работа скульптора такого уровня, как Григорий Потоцкий, привлечет внимание к Усть-Цильме не только россиян, но и всех тех, кто интересуется нашей культурой и литературой.

– Скульптор показывает, как Аввакум, несломленный, идет к Богу, – рассказал Антон Мельников. – Можно сказать, что Григорий Викторович вжился в этот образ.

Артур АРТЕЕВ