Денис Шиманский: «Сотрудничество с НАС расширит возможности НКО»

В конце января в Подмосковье прошел Международный антинаркотический форум, посвященный вопросам организации комплексной лечебно-реабилитационной помощи больным наркоманией. Организатором форума выступил Национальный антинаркотический союз при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения России. От Республики Коми в нем принял участие общественник из Ухты Денис Шиманский, который на протяжении долгого времени занимается профилактикой наркомании и алкоголизма. В 2016 году приказом ФСКН России ухтинец был удостоен медали «За содействие органам наркоконтроля». В интервью «Республике» он рассказал о том, какие перспективы открывает сотрудничество организаций, занимающихся профилактикой и реабилитацией наркозависимых, с Национальным антинаркотическим союзом.

– Как сегодня выглядит работа по профилактике и реабилитации наркозависимых в Коми?

– Этой проблемой у нас занимаются как государственные, так и общественные организации. На государственном уровне это в основном представлено медицинской реабилитацией. Кроме того, в Коми утвержден реестр некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых. В него вошли три некоммерческие организации: «Город без наркотиков» – с реабилитационным центром в поселке Месъю Княжпогостского района, «Новая жизнь» – с реабилитационным центром в поселке Мырты-ю и «Анонимные алкоголики».

Ни одна из этих организаций не входит в состав Национального антинаркотического союза. На мой взгляд, это плохо, потому что сегодня НАС объединяет реабилитационные центры для наркозависимых и поддерживается Министерством иностранных дел России, Госдумой, ведущими институтами наркологии. Сфера его деятельности достаточно широка. В задачи НАС входит информирование граждан о современных методах реабилитации алко- и наркозависимых, помощь в выборе реабилитационных центров, создание эффективной многоуровневой системы профилактики наркомании, экспертная поддержка реабилитационных центров и их объединение, участие в законотворческой деятельности и государственных проектах в сфере борьбы с наркоманией, популяризация полного отказа от наркотических средств при лечении наркозависимых пациентов.

Согласитесь, это возможности для реальной профессиональной помощи, которая может быть предоставлена нашим профильным общественным организациям и реабилитационным центрам.

Форум проходил на площадке VIII международного антинаркотического лагеря «Нас объединяет жизнь». Лагерь этот не имеет аналогов в России и уже восьмой раз собирает более тысячи выздоравливающих алко- и наркозависимых, проходящих реабилитацию в различных негосударственных реабилитационных центрах России, Израиля, Германии, Таиланда, США и Беларуси.

На форуме были представлены как субъекты России, так и эксперты из международных организаций стран – партнеров союза. Они делились своим опытом работы в этой сфере. На этом фоне можно сразу увидеть, что основная проблема реабилитации в нашей республике – это отсутствие психологической помощи как в работе с самими наркозависимыми, так и в работе с созависимыми близкими людьми.

– Значит ли это, что сегодня все наши некоммерческие организации, занимающиеся реабилитацией наркозависимых, работают практически на ощупь, без профессиональной поддержки?

– Ни в коей мере не хочу умалять заслуги тех, кто взялся за столь трудное дело, как реабилитация наркозависимых, но, к сожалению, это пока так. Им надо помогать развиваться – это абсолютно точно. Сегодня нашим реабилитационным центрам нет возможности приглашать психологов. Какой психолог поедет в Месъю или Мырты-ю? Разовые выезды можно еще организовать, но ведь нужна систематическая работа. На мой взгляд, нужно создавать совершенно иную модель реабилитационных центров. Об этом уже много говорилось и на площадке Общественной палаты Коми, и на уровне совещаний Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков. Думаю, что сотрудничество с НАС выведет эту работу на другой уровень.

В сентябре минувшего года в Коми приезжал руководитель департамента регионального развития НАС Юрий Платицын. Он работал на площадках Гражданского форума Общественной палаты, знакомился с представителями исполнительной власти, правоохранительных органов, работой наркологических служб региона и реабилитационных центров. Тогда было принято решение об открытии на территории нашей республики представительства НАС. А в ходе форума 23 января руководством НАС было принято решение назначить меня руководителем представительства НАС в Коми.

Специально для реализации на территории Республики Коми при участии ведущих психологов и наркологов России подготовлен пилотный проект «Центр многопрофильной помощи». Цель проекта – предоставление реабилитационным центрам отвечающей современным требованиям многопрофильной помощи в работе с лицами с аддитивными расстройствами для повышения качества социальной реабилитации и ресоциализации.

– Это предполагает объединение всех организаций, работающих в сфере реабилитации и профилактики наркозависимости?

– В идеале – да. Потому что для достижения результатов нужна системная, многоуровневая работа. Особенно в части реабилитации. НАС перед государством берет на себя ответственность за работу тех реабилитационных центров, которые вой-

дут в его систему. А кто у нас сегодня за эту работу отвечает? Никто. Успех реабилитации сегодня практически во всем зависит от того, кто руководит реабилитационным центром, от его душевных качеств, уровня образованности и т.д. Но ведь в его власти – людские судьбы. Согласитесь, когда эта работа будет взята на контроль экспертов в этой области, это уже совершенно другой уровень.

– Но согласны ли сами организации на это сотрудничество? Ведь никто их не может обязать.

– По этому поводу уже были звонки из реабилитационных центров Коми. Представители центров высказывали обиды по поводу того, что эффективность их работы подвергается сомнению. Но когда мы начинаем задавать вопросы о том, как и кем ведется статистика находящихся в стойкой ремиссии, кем утверждена программа реабилитации, кто составлял ее, платят ли люди налоги от деятельности, которой занимаются, внятных ответов мы не получаем. Это лишний раз подтверждает то, что эта работа у нас ведется непрофессионально, по наитию.

Наша задача – убедить в необходимости и пользе такого сотрудничества. Не хочу никого обидеть, но сегодня ни одна из существующих в Коми организаций не отвечает современным требованиям к реабилитации. В свою очередь реабилитационные центры в регионах России, входящие в состав НАС, получают многопрофильную помощь специалистов. Эксперты НАС занимаются мониторингом программ, по которым работают реабилитационные центры, чтобы исключить любые деструктивные формы реабилитации.

– В чем могут выражаться эти деструктивные формы?

– Ведь кто сегодня осуществляет реабилитацию? Это бывшие наркозависимые. Безусловно, это люди, которые сумели преодолеть тяжелейшую проблему и имеющие опыт выхода из нее. Но, согласитесь, помимо этого для работы с наркозависимыми требуются еще и профессиональные знания. Потому что благими намерениями бывает устлана дорога в ад. Случается ведь и так, что человеку хотят помочь, но, не имея навыков грамотного общения, не понимая глубоких психологических процессов, лежащих в основе зависимости, только отпугивают его.

– В форуме принял участие министр иностранных дел Сергей Лавров и представители министерства здравоохранения. Какую конкретную поддержку они предлагали Национальному антинаркотическому союзу?

– Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой справедливо заметил, что решить проблему можно только при активном участии неправительственных организаций в борьбе с наркоманией. Потому что есть определенные слои общества, куда не может дойти медицинский работник. Это поле для общественных организаций. По его словам, сегодня нормативные документы министерства здравоохранения, касающиеся лечения зависимостей, — «непостоянные и застывшие», в них периодически вносятся изменения. Сергей Краевой обратился к руководству НАС делиться опытом с медиками и обещал рассматривать все предложения и включать в нормативные документы.

Со своей стороны министерство здравоохранения готово предоставить наркозависимым весь комплекс предусмотренных законом услуг. В настоящее время в России действует около 2000 государственных наркологических кабинетов, свыше 200 амбулаторных подростковых кабинетов. Реабилитационное звено представлено примерно 200 реабилитационными центрами и отделениями. Квалифицированную помощь зависимым оказывают более 5000 наркологов, 1500 психологов и 200 психотерапевтов. По статистике минздрава, ежегодно около 30 000 человек с диагнозом «наркомания» выходят в полноценную ремиссию. Среди них много тех, кто прошел реабилитацию в системе НАС.

Также Краевой подчеркнул, что в комплекс государственной наркологической помощи включена диагностика на ВИЧ и другие опасные заболевания. А это тоже очень важно.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что сегодня наркобизнес финансирует львиную долю затрат террористов и организованной преступности во всем мире. Поэтому борьба с наркоманией является важной составляющей обеспечения как национальной, так и международной безопасности. Он отметил, что МИД России полностью поддерживает деятельность НАС и заинтересовано расширять международные контакты союза.

В ходе форума была выработана резолюция, которая сейчас проходит согласование с российскими министерствами здравоохранения и иностранных дел. Она отражает все возможные формы сотрудничества общественных организаций и государственных ведомств в плане профилактики и реабилитации нарко- и алкозависимых. Это позволит значительно расширить возможности работы тех организаций, которые занимаются проблемами наркомании.

Беседовала Галина ГАЕВА