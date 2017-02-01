Активистам дали слово

Представителей НКО выслушали в Общественной палате республики

Общественная палата республики, уже приступившая к подготовке традиционного ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества Республики Коми», провела первое в наступившем году крупное мероприятие – встречу с руководителями общественных объединений, представителями общественных советов при муниципалитетах, движений АТОС и НКО. Местом сбора активистов стал большой зал Госсовета Коми. Всего на призыв палаты откликнулось 73 человека.

Первой разговор о существующих проблемах завела председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, экс-председатель Общественной палаты второго и третьего составов Маргарита Колпащикова. На трибуну лидер инвалидов не поднималась, выступив с места, и о качестве доступности среды для людей с ограниченными возможностями не сказать не могла. По ее мнению, даже большой зал Госсовета не соответствует этим требованиям, не говоря уже об офисе Общественной палаты, расположенном на третьем этаже здания, где нет лифта.

– Поддержите нас в наших начинаниях по созданию безбарьерной среды, чтобы мы могли жить наравне с вами, – призвала участников встречи Маргарита Колпащикова, отметив, что в возглавляемой ею республиканской организации 7068 членов, много детей, молодежи и пожилых.

По ее словам, инвалиды уже более десяти лет бьются за создание центра социальной реабилитации, но в ответ получают лишь одни обещания.

Есть и другие проблемы, общие для всех общественных организаций. Например, многие НКО не имеют своих помещений, а те, кто имеет, тоже мучаются, потому что оплата офиса выходит в копеечку – 25 тысяч рублей в месяц только за «коммуналку».

Маргарита Колпащикова также напомнила, что в свое время Общественная палата мечтала стать грантооператором, чтобы общественники сами могли распределять деньги на наиболее интересные и значимые проекты, но пока этим по-прежнему занимаются госструктуры.

Актуальным остается и поиск общественных лидеров, которые всегда в дефиците. Чтобы наладить эту работу, общественница предложила поддержать конкурс министерства образования Коми «Лидер XXI века», помогать одаренным ребятам и «вести их дальше».

Председатель палаты Галина Киселева поблагодарила за ценные предложения, заверив, что вопрос с доступным для всех категорий помещением в Общественной палате сейчас решается.

Новый руководитель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова, сменившая на этом посту Александра Пасечника, была краткой:

– Давайте объединимся под крылом Общественной палаты, сделаем такие встречи регулярными. Я испытываю ностальгию по времени, когда власть поддерживала общественные организации, и предлагаю организовать встречу с исполнительной и законодательной властью в присутствии главы Коми.

В ответ Галина Киселева сообщила, что цикл таких встреч уже начался.

Много предложений высказала представительница Коми отделения движения помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию: о необходимости строительства микроквартир, что стало бы выходом из тупиковой ситуации для малообеспеченных граждан; о необходимости ускорить принятие закона о самозанятости; об отмене обязательной регистрации, которая не дает трудоустроиться людям, оказавшимся за бортом; о том, как нужны сиделки пожилым, инвалидам и прооперированным.

Известный художник Виктор Порохня поднялся на трибуну, чтобы поведать об опасности распространения сектантства, предложив палате заняться этой проблемой.

Под занавес встречи слово взяла председатель организации «Женщины города Сыктывкара», зампред Союза женщин Коми Галина Лапшина. По ее словам, Союз женщин Коми столкнулся с совершенно необычной проблемой – чиновникам нельзя возглавлять эту общественную организацию. Активисток ставят перед выбором: или лишиться работы, или выйти из состава Союза женщин.

Подводя итоги разговора, председатель палаты Галина Киселева заверила, что многое из сказанного войдет в готовящийся доклад о состоянии гражданского общества в Коми, и такие масштабные сборы будут проводиться регулярно.

Галина Владис