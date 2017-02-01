Аферисты под маской банкиров

Мошенники обчищают «электронные кошельки» жителей Коми

Ухтинская полиция зарегистрировала очередной факт мошенничества, совершенного под предлогом восстановления доступа к банковским картам. Выдавая себя за сотрудников банка, аферисты выудили у супружеской пары персональные данные их «электронных кошельков», коды доступа к ним, пароли и другие сведения и похитили деньги.

По информации пресс-службы МВД Коми, в дежурную часть ухтинского отдела полиции обратился 60-летний мужчина с сообщением, что неизвестные списали с его банковской карты и карты супруги 150 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что на номера их мобильных телефонов почти одновременно пришли одинаковые смс-сообщения с текстом: «Действия по вашей карте приостановлены». К ним прилагался номер телефона для связи.

Супруга ухтинца позвонила по указанному номеру. Ее собеседник назвался сотрудником банка и пояснил, что со счета банковских карт супругов неизвестные пытаются снять деньги. Банкир сообщил, что для восстановления доступа хозяев карты к счету они должны продиктовать номера банковских карт ее и супруга, а позже и приходившие на телефон пароли. Женщина выполнила все указания неизвестного собеседника, после чего с ее банковской карты списали 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей у супруга. По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Другую немолодую жительницу Ухты мошенники обобрали под предлогом чистки мобильного телефона от вирусов. Полицейским пенсионерка пояснила, что вечером ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником санкт-петербургского филиала банка и сообщил, что в системе банка отразились факты вторжения вредоносной программы на лицевой счет жительницы Ухты, открытый в учреждении. Чтобы устранить последствия вмешательства злоумышленников, незнакомец рекомендовал женщине очистить мобильный телефон от вирусов и предложил свою помощь. Для этого он попросил ухтинку назвать номер ее банковской карты и CV-код, что она и сделала. После чего с лицевого счета пенсионерки стали списывать деньги.

МВД Коми обратилось к жителям региона с просьбой сохранять бдительность и не передавать незнакомцам персональные данные банковских карт. Ни в коем случае не следует звонить по номеру телефона, который указан в смс-сообщении. Если с банковской картой возникли какие-нибудь трудности, необходимо позвонить в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне этой карты.

Полицейские напоминают, что сотрудники банковских учреждений никогда не запрашивают по телефону персональные данные своих клиентов. Данные банковских карт есть в базе финансового учреждения, и без ведома клиента никакие операции осуществляться по ним не должны.

Светлана СОЛОВЬЕВА