В столице Коми проходит детский медиафорум

XI Республиканский слет юных журналистов «Свой голос в СМИ», стартовавший в пятницу, собрал юнкоров из Сыктывкара, Ухты, Прилузья, Троицко-Печорска, Усть-Куломского, Сысольского, Койгородского, Корткеросского районов. Своим опытом с юными коллегами поделятся республиканские и московские журналисты.

Местом проведения встречи стал актовый зал и аудитории Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. От республиканского правительства участников медиафорума приветствовал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Максим Ганов.

– По итогам форума в республике появится сильная команда, которая будет в том числе работать над созданием республиканского молодежного медиапортала, – выразил он надежду.

Форум будет проходить в течение трех дней. Юнкоры презентуют собственные издания, посетят редакции ряда республиканских СМИ, где ознакомятся с современными методами работы. Также в программе знакомство с навыками дизайна и верстки, участие в мастер-классах.

В рамках слета-семинара будут подведены итоги республиканского конкурса «Свой голос в СМИ» в 2016 году и пройдет обсуждение конкурсных работ.

– Мы проводим слет юных журналистов уже в одиннадцатый раз, и ребятам всегда есть чему научиться у профессионалов, – рассказала «Республике» один из организаторов мероприятия, журналист Валентина Лях. – На этот раз форум собрал порядка ста тридцати ребят из восьми муниципалитетов республики. Это представители детских и молодежных изданий, молодые журналисты, учащиеся образовательных организаций, занимающихся развитием юнкоровского движения, дети и молодежь региона, увлекающиеся журналистикой. Среди участников активисты регионального отделения «Российского движения школьников».

Своим опытом с юными коллегами поделятся республиканские и московские журналисты. Впервые в рамках форума пройдет «Лига ораторов». Тренер продюсерского центра Лины Арифулиной и школы ораторов, актер театра и кино Никита Юрин проведет для участников тренинги по ораторскому и актерскому мастерству, мастерству презентации и умению работать в медиапроектах. По мнению Валентины Лях, ораторские способности помогут в работе любого журналиста.

28 января на круглом столе участники обсудят перспективы детской журналистики в Республике Коми. А по итогам форума его участники подготовят собственные материалы.

Артур АРТЕЕВ

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