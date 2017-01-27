Помочь в борьбе с криминалом

Жителей Коми призывают сообщать о правонарушениях

Более половины преступлений, зарегистрированных в 2016 году в республике, совершены гражданами в состоянии алкогольного опьянения. На состоявшемся в среду заседании коллегии МВД Коми министр внутренних дел Виктор Половников обратился к руководителям муниципальных образований Ухты и Сыктывкара с просьбой активизировать работу по поиску помещений для открытия медвытрезвителей в городах.





Положительный опыт Усинска

По мнению министра, временная изоляция нетрезвых граждан, не нуждающихся в медицинской помощи, от общества приведет к сокращению числа преступлений и правонарушений, поскольку пьяный человек может не только совершить криминальные деяния, но и стать жертвой злоумышленников.

Напомним, сейчас в Коми действует только один медвытрезвитель (а точнее – отделение временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке) – в Усинске. Работу он начал в июле прошлого года, за шесть месяцев в этом учреждении находились до вытрезвления 106 человек. По итогам 2016 года в Усинске количество совершенных административных правонарушений, связанных с употреблением алкогольной продукции в общественных местах, уменьшилось на 15 процентов, с появлением граждан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – в два раза. По данным усинской ЦРБ, смертность от алкоголя в расчете на 100 тысяч человек сократилась с 22,1 до 15,6 процента.

Планировалось открытие аналогов медвытрезвителя в Сыктывкаре и Ухте, но дело застопорилось из-за отсутствия подходящих для этой цели помещений. Виктор Половников напомнил мэрам городов о нерешенной задаче.

Министр отметил, что МВД Коми уделяет серьезное внимание борьбе с алкоголизацией населения, выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Он подчеркнул, что эту работу ведомство начало еще задолго до трагических событий в Иркутске, где от отравления спиртосодержащей жидкостью под названием «Боярышник» умерли более 70 человек.

В Коми за 2016 год полицейские проверили 1356 объектов реализации спиртосодержащей непищевой продукции и изъяли из незаконного оборота свыше 46 тысяч литров суррогата. По итогам проведенных проверок правоохранители составили 150 административных протоколов, в том числе 51 – за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и 99 – за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Участковым нужно жилье

Важная роль в профилактике преступлений и правонарушений отводится участковым уполномоченным полиции, их работа в жилом секторе направлена на предупреждение тяжких бытовых преступлений. Но, как признал Виктор Половников, пока работа участковых уполномоченных не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оставляет желать лучшего именно профилактическая работа с населением.

Как подчеркнул министр, успешная реализация возлагаемых на участковых задач напрямую зависит от их постоянного нахождения на обслуживаемых административных участках, прежде всего в отдаленных населенных пунктах, где он подчас является единственным представителем органов внутренних дел и служит надежной опорой главы сельского поселения.

За последние четыре года в результате постоянного нахождения участковых уполномоченных или их помощников на закрепленных административных участках уровень преступности на них снизился на 35 процентов, в том числе меньше стало краж. Количество зарегистрированных сообщений и заявлений граждан увеличилось на 50 процентов, что, по мнению министра, свидетельствует о повышении уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Но для проживания на участке нужно жилье, у МВД нет возможности обеспечить им участковых, в этом вопросе вся надежда на глав муниципалитетов. В прошлом году органами местного самоуправления выделено двенадцать жилых помещений, благодаря чему семеро участковых и один помощник участкового проживают в отдаленных населенных пунктах Княжпогостского, Усинского, Ижемского, Троицко-Печорского, Корткеросского и Прилузского районов.

Стимул для дружинников

Рассказал Виктор Половников и о работе добровольных народных дружин. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Коми действуют 25 народных дружин общей численностью 324 человека, которые принимают участие в охране общественного порядка на территории 18 муниципальных образований. За год с участием народных дружинников выявлено 1575 административных правонарушений и задержано 1064 человека. Министр положительно оценил практику работы с народными дружинами в Ухте и Сосногорске, где администрации муниципальных образований предусмотрели материальную поддержку дружинников.

Народная дружина в Ухте сформирована в основном из числа студентов УГТУ. Поощрение дружинников проводится единоразово в соответствии с поступающими ходатайствами, в среднем по 2000 рублей на человека, что является для студентов хорошей материальной поддержкой. Дружинники привлекаются к работе по охране общественного порядка по пятницам и субботам с 8 до 11 вечера. В Сосногорске материальное стимулирование народных дружинников осуществляется на основании табеля учета времени. На охрану общественного порядка они заступают совместно с нарядами ППС на 12-часовое дежурство – с шести вечера до шести часов утра, что позволяет получать материальное стимулирование до 1300 рублей за смену.

Объединить усилия

Глава региона Сергей Гапликов в своем выступлении подчеркнул, что в Коми много неравнодушных граждан, которые готовы помогать полиции. В частности, можно рассчитывать на помощь жителей городов и районов в борьбе с незаконной торговлей спиртосодержащей непищевой продукцией. Руководитель республики отметил результативную работу полиции по выявлению и уничтожению так называемых фанфуриков и призвал повышать эффективность профилактики правонарушений в сфере незаконной торговли суррогатами, налаживать обратную связь с теми, кто владеет текущей ситуацией, в том числе усиливать взаимодействие с населением, общественными объединениями.

Сергей Гапликов обратил внимание еще на одну серьезную проблему: в последнее время увеличилось количество преступлений в информационной сфере, в том числе интернет-мошенничеств. Мошенники в интернете постоянно совершенствуются, придумывают новые противозаконные схемы, их жертвами чаще всего становятся пожилые люди.

– Считаю, что борьба с такого вида преступлениями – это не просто профессиональная обязанность, но и в том числе наш гражданский долг. Безусловно, работа в этом направлении должна быть более системной: важно объединить усилия и правоохранительных структур, и органов исполнительной власти, и банков, и самих граждан. Четкое взаимодействие даст более существенный результат в противодействии этим проявлениям, – высказал свое мнение руководитель региона.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА