Из Саранска приедут «Кармен» и «Петя и волк»

7 февраля в Сыктывкаре в рамках гастрольного турне Музыкального театра имени Яушева Республики Мордовия по городам Республики Коми, Кировской и Нижегородской областей состоятся показы балетов «Кармен» и «Петя и волк». Балетные спектакли пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета Коми.

Для юного зрителя саранский музтеатр подготовил детский балетный спектакль «Петя и волк» по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева. Хореография и либретто Алексея Батракова. Спектакль пройдет в рамках утреннего показа.

Балет «Кармен» Жоржа Бизе был создан интернациональной командой под руководством «Франс-концерта» на базе музыкального театра. Над ним работали хореограф-постановщик Надежда Калинина, дирижер-постановщик заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Сергей Кисс, музыкальный аранжировщик из Минска Виктор Войтек, минский художник-постановщик Алла Сорокина. Художником по костюмам выступила Светлана Тундавина из Саранска, которая в свое время разработала костюмы для балета «Тысяча и одна ночь», входящего в репертуар театра оперы и балета Республики Коми.

Премьера спектакля состоялась в Париже, где за два с половиной месяца было показано 60 спектаклей. Помимо Франции, балет «Кармен» увидели зрители Швейцарии и Бельгии. Главные партии спектакля исполняют Наталья Царёва и Илья Перепёлкин, знакомые сыктывкарскому зрителю по балетному фестивалю «Золотые ласточки».

Иван ПЕТРОВ