Из рук в руки

В Стефановском соборе упорядочили сбор вещей для нуждающихся

В главном храме Сыктывкара – Свято-Стефановском кафедральном соборе – открылся центральный вещевой склад для нуждающихся людей. Сейчас здесь пока проходит сбор вещей, а упорядоченная раздача начнется 6 февраля.

Одним из первых жертвователей стал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Владыка отдал на склад рубашки, брюки и другие предметы мужского гардероба.

– Мы и раньше собирали и раздавали при храме вещи, но это происходило стихийно, – рассказала заместитель руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности епархиального управления Светлана Давыдова (на снимке). – Одни прихожане приносили и сваливали вещи, другие забирали. Сейчас вещи может получить любой желающий. Но желательно предъявить хотя бы паспорт. А то пришел как-то мужчина, сказал, что ему нужны женские и детские вещи. А мы посмотрели в паспорте, а у него ни жены, ни детей нет. Сейчас мы сами составляем списки людей, нуждающихся в помощи. Это многодетные семьи, малоимущие, одиноко проживающие и люди с инвалидностью.

Второй этаж склада владыка Питирим передал в аренду на благотворительной основе сыктывкарской общественной организации «Открытый дом», которая специализируется на помощи детям-отказникам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Общественники смогут хранить здесь памперсы и вещи, необходимые в уходе за детьми, а при необходимости выделять помощь просителям епархии.

Желающим пожертвовать вещи можно позвонить по телефону 8-904-102-38-38 Светлане Анатольевне Давыдовой.

Артур АРТЕЕВ

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