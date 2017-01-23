Надежда Дорофеева и Светлана Меркушенко избраны в состав генсовета «Единой России»

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева и директор средней школы №2 Емвы Княжпогостского района, секретарь первичного отделения поселка «Чернореченский» Светлана Меркушенко по итогам тайного голосования XVI съезда партии вошли в состав генерального совета «Единой России». Секретарем генсовета переизбран Сергей Неверов.

На проходившем в Москве в выходные съезде партии премьер-министр страны, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил увеличить представительства первичных и местных отделений в генсовете партии с 20 до 30 процентов. Всего в состав руководящего органа вошли 170 человек, двое – от Республики Коми.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Василий Смалий, увеличение числа первичных отделений в руководящем органе улучшит обратную связь с избирателями:

– Прошлый год мы объявили в Коми Годом первичных отделений «Единой России». Я всегда говорил и буду говорить, что первички – главное звено партии. Члены и секретари первичных звеньев – не высшие чины, а обычные люди: учителя, врачи, работники культуры, рабочие, домохозяйки, предприниматели, ученые. Это люди, непосредственно сталкивающиеся с проблемами своих дворов, городов, сел, те, кто знают, как их решить, что можно сделать для улучшения ситуации. И чем больше будет представительство таких людей в органах власти, партии, тем быстрее мы сможем реагировать на сигналы и принимать своевременные решения.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы Коми регионального отделения «Единой России»