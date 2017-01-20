Здоровье по рецепту

На прямой линии в Общественной приемной главы Коми, прошедшей в четверг, пытались разобраться, почему с начала года государственные и коммерческие аптеки стали отказывать гражданам в отпуске определенного вида лекарственных препаратов и какие сложности в связи с этим ждут медицинские учреждения.

Как пояснила руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Коми Марина Абрамова, с 1 января внесены изменения в закон о защите прав юридических лиц, которым регламентировано проведение контрольной закупки в аптеках. Контроль над отпуском рецептурных препаратов надзорным органом осуществлялся и раньше в соответствии с правилами их продажи. Тем не менее не было прописано нюансов, как правильно осуществлять проверку. Отныне контрольная закупка будет проводиться Росздравнадзором после заявления граждан и юрлиц с претензией на отпуск рецептурных препаратов без рецептов и по согласованию с прокуратурой.

Ранее без соответствующего контроля в аптеках практически не требовали рецепты на те лекарства, которые должны применяться строго по назначению врача. В их числе антибиотики, сердечно-сосудистые, гормональные препараты и т.д. Многие граждане, пренебрегая походами в поликлиники, стали сами назначать себе лекарства. Также ранее существовал утвержденный соответствующими приказами список препаратов, которые должны выдаваться по рецептам. Сейчас в связи с существенным изменением и ростом фармацевтического рынка этот перечень уже не актуален, а нового еще нет.

По мнению Марины Абрамовой, если на упаковке лекарства не написано, что оно должно применяться строго по рецепту, ответственность ложится на работников аптек, которые должны прочитать инструкцию к препарату.

В ряде случаев, как отметила начальник централизованной аптечной сети ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» Елена Скоробогатова, вопрос отпуска препарата с рецептом или без зависит от дозировки. Например, все детские противовирусные препараты должны отпускать строго по рецепту, а ряд взрослых противовирусных – без такового. Информацию о рецептурном отпуске того или иного лекарства можно найти и на сайте Росздравнадзора.

Как показала прямая линия, обновленные правила не устроили многих жителей республики.

– В Сосногорске не хватает терапевтов, пока я буду стоять в очереди за рецептом на препарат от давления, у меня давление и подскочит, – посетовал позвонивший на линию мужчина.

Главный врач Сыктывкарской городской поликлиники № 3 Надежда Боянкова посоветовала при хроническом заболевании, к которому относится и артериальная гипертензия, брать у терапевта рецепт пролонгированного действия – на полгода или год. В аптеке на обратной стороне рецепта каждый раз будут ставиться пометки об отпуске препарата.

В ужесточении контроля над отпуском рецептурных препаратов Надежда Боянкова видит большой плюс. Позвонившей на линию любительнице лечения антибиотиками, которая пожаловалась на то, что раньше три таблетки сильнодействующего препарата ставили ее на ноги, а отныне надо будет тратить уйму времени на приобретение рецепта, она прочитала мини-лекцию о том, что антибиотики принимаются строго курсом. И что указанное количество таблеток могут загнать болезнь внутрь, но не вылечить.

– Сегодня мы пьем ампициллин, завтра амоксициллин, а потом у вас дисбактериоз, – спрогнозировала она несветлое будущее любителям самолечения.

Несколько звонков на линию касались гормональных препаратов, в том числе контрацептивного действия. Одна из позвонивших дам поинтересовалась, к кому ей теперь обращаться за рецептом на контрацептивный препарат, который она принимает 15 лет, – к гинекологу или терапевту? Надежда Боянкова ответила, что подобный рецепт может выписать и терапевт, но к гинекологу раз в год каждой женщине показываться нужно в обязательном порядке.

Вопрос с «женским доктором» вызвал активную реакцию пришедшей на линию жительницы Эжвинского района, заявившей, что в Эжве сейчас нет гинеколога. По ходу прямой линии жалоб на отсутствие специалистов, в том числе и терапевтов, оказалось немало. На что гражданам было заявлено, что в соответствии с государственными гарантиями любой гражданин должен получить необходимую медицинскую помощь, а в случае отсутствия нужного специалиста он вправе обратиться к руководителю медицинского учреждения.

– Нас как-то нужно было подготовить ко всем этим нововведениям, – отметила позвонившая на линию член экспертного совета общественной приемной из Эжвинского района Тамара Анатольевна. – У меня сахарный диабет. Сегодня у меня закончатся таблетки, завтра начнет «трясти», а ведь мне будет нужно идти в поликлинику, записываться, стоять в очереди.

Несколько обращений граждан касались отсутствия лекарственных препаратов в государственных аптеках. На пустые полки пожаловались жители ухтинского поселка Шудаяг, Ижемского района и села Помоздино Усть-Куломского района. Ничего утешительного в ответ граждане не услышали. По словам Елены Скоробогатовой, препаратов действительно не хватает, и в ближайшее время проблема не решится. Это связано с новыми правилами закупа препаратов. Если раньше закуп осуществлялся в течение трех дней, то ныне заказ в ожидании более выгодного поставщика должен ждать на сайте чуть ли не тридцать дней. К счастью, это касается только государственных аптек.

Марина Щербинина