Воркутинские власти не намерены ждать третьей аварии

Из старых домов воргашорцев переселят в лучший жилфонд в этом же поселке

С понедельника в Воркуте работала правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева. В среду во Дворце культуры Воргашора представители республиканских властей встретились с жителями пострадавших от аварии на теплоцентрали домов, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

– Все проблемы, которые сегодня будут здесь подниматься, я озвучу главе региона Сергею Гапликову, – отметил в самом начале встречи Константин Лазарев. – За время своего визита в Воркуту я уже побывал во всех поселках, в том числе в некоторых домах, пострадавших от аварии, пообщался с населением, смог оценить состояние жилфонда. Признаюсь, меня удручило то, что я увидел. Самым правильным решением в данной ситуации считаю переселение жильцов из старых малозаселенных домов, которые попали в зону аварии, в более комфортный жилфонд поселка. Этот вопрос мы уже обсудили с руководством и депутатами города. Понятно, что потребуются довольно серьезные капиталовложения, по предварительным подсчетам, 200-250 миллионов рублей. Будем изыскивать средства, и надеюсь, что уже в этом году у нас получится запустить процесс переселения.

Заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав Гущин дал характеристику аварии в цифрах. В общей сложности пострадали 187 квартир. За время проведения восстановительных работ порядка 400 стояков были заменены полностью или частично. На сегодня все основные работы завершены, но из-за того, что система отопления старая, развоздушить как положено не получилось. Стояки пришлось промывать, поэтому в систему попал воздух.

Произошедшая авария еще раз показала – жить в полупустом и старом доме не только некомфортно, но еще и небезопасно. По словам первого заместителя руководителя администрации Леонида Сметанина, на сегодня в список на переселение попадают порядка 25 домов, их жители должны переехать в центральную часть поселка, в более заселенный жилфонд:

– С муниципальными квартирами проблем нет, если кто-то готов взять квартиру без ремонта, можем рассмотреть вопрос быстрее. Отдельный разговор по частному жилью. По закону собственникам никто ничего не должен, но решение принято – их тоже переселят однозначно. Механизм для этой процедуры будем искать.

Пообщаться с представителями регионального правительства приехала и жительница поселка Заполярный. Проблемы в поселках оказались абсолютно схожи. Как рассказала пенсионерка, во время новогодних праздников температура в квартирах также резко упала. В доме по улице Землячки перемерзла система отопления. В нескольких других домах температура в квартирах на первых эпатажах не поднимается выше 10 градусов, а в диспетчерской службе отвечают, что сделать ничего не могут. При этом людей не переселяют, а если и предлагают жилье, то в поселке Воргашор, где условия жизни чуть лучше, чем в Заполярном.

– Проблемы копились не один год, – резюмировал Игорь Гурьев. – Мы стараемся их решить, но сделать это быстро не получится ни у кого. Почему после аварии 2014 года местные власти не переселяли малозаселенные дома в Воргашоре, почему не работали в этом направлении с жителями Заполярного? Решили бы вопросы раньше, и аварии по жилфонду можно было бы избежать. Я понимаю негодование людей, но мы сейчас пытаемся урегулировать то, что требовало решений еще несколько лет назад. При этом финансовое положение у нас довольно сложное.

Как рассказал «Республике» советник воркутинского мэра Александр Литвинов, на этот раз авария была легче, чем в 2014 году, когда дома вообще заморозили. И чтобы не дожидаться третьей аварии, людей будут просто переселять в другой жилфонд. Предположительно переселение займет до двух лет, все зависит от того, как скоро люди решатся на переезд и готовы ли они сами взяться за ремонт квартир. Некоторые уже сейчас готовы это сделать.

В поселке Заполярный ситуация тоже непростая, рассказал советник мэра. Сегодня там работает своя муниципальная котельная, которая не зависит от Воркутинской ТЭЦ, люди работают на шахте «Заполярная». Дома там тоже малозаселенные, в поселке проживает семьсот семей, в то время как на Воргашоре живет семь тысяч. Администрация города проводит работу с населением на предмет переселения их в Воргашор, но люди настаивают, чтобы их переселили в город.

– А в городе у нас всего 150 муниципальных квартир, в то время как на Воргашоре – около тысячи, – рассказал Александр Литвинов. – И то половина из этих 150 квартир – в скандально известном доме малосемейного типа под названием «Китайская стена». Чтобы переселить людей из Заполярного в город, нам нужны основания, а их у нас нет. Сейчас первоочередная задача – переселение из аварийного жилья в городе, а также из поселков Сивая Маска и Елецкий. Проживающих в аварийном жилье у нас порядка семисот человек. А потом уже на очереди – те, чье жилье признано непригодным для проживания. Это малозаселенные дома, где температурный режим невозможно наладить и т.д. Хотя, конечно, людям доказать сложно, что мы не можем их переселить в город. Кроме того, если с муниципальным жильем нам разобраться легче, то с приватизированным – полный юридический тупик. Там все придется решать в индивидуальном порядке.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты