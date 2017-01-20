По второй нитке

Торжественно запущен газопровод «Бованенково – Ухта-2»

18 января на Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию новых добычных мощностей и магистрального газопровода «Бованенково – Ухта-2». Как сообщает kremlin.ru, с приветственным словом к участникам церемонии в режиме телемоста обратился президент России Владимир Путин. О запуске второй ветки магистрального газопровода главе государства доложил лично председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Трансляция мероприятия проходила из газоперекачивающего цеха на Бованенковском месторождении полуострова Ямал и из производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Ухта» в городе Ухте.

Приветствуя участников церемонии, Владимир Путин отметил, что пуск крупных промышленных объектов существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесет ощутимую пользу всей российской экономике.

«Газпром» создал и последовательно развивает на полуострове Ямал крупный центр газодобычи, имеющий стратегическое значение для газовой отрасли России. В тяжелых арктических условиях компания с нуля сформировала мощный производственный комплекс, транспортную инфраструктуру и полноценную систему жизнеобеспечения. На крупнейшем месторождении полуострова – Бованенковском – сегодня успешно работают два добычных промысла суммарной проектной производительностью 90 миллиардов кубометров газа в год. Построена железная дорога, включающая самый длинный за полярным кругом мост в мире, и первый в истории современной России аэропорт», – говорится на сайте компании.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в прямом эфире сообщил о вводе в эксплуатацию двух модулей дожимной компрессорной станции, 88 эксплуатационных скважин и второй нитки магистрального газопровода «Бованенково – Ухта». Линейная протяженность газопровода «Бованенково – Ухта-2» составляет около 1260 километров, а для прокладки газопровода были изготовлены уникальные трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные на давление в 120 атмосфер.

– Основная ресурсная база «Газпрома» смещается все дальше на север – на Ямал. Здесь мы последовательно развиваем новый центр газодобычи, который будет обеспечивать страну газом в ближайшие десятилетия. Запуск в эксплуатацию нового газопровода «Бованенково – Ухта-2», северный газотранспортный коридор изменяют потоковую схему поставки газа потребителям как в России, так и на экспорт. Северный коридор становится основным для газоснабжения регионов европейской части России и не-отъемлемой частью самого короткого, надежного и эффективного нового экспортного маршрута в Европу. Маршрута от Ямала, через Балтийское море, в Германию – «Северный поток-2», реализация которого идет четко по графику,– сказал Алексей Миллер.

Начальник диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Ухта» Иван Каплин по прямому телемосту из Ухты доложил, что все системы работают в штатном режиме, давление в каждом газопроводе составляет 120 атмосфер. Газ поступает в объеме 264 миллионов кубометров в сутки.

В торжественном мероприятии в Ухте приняли участие министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Станислав Адаменко и глава администрации Ухты Магомед Османов.

– Реализация проекта «Бованенково» – это новая историческая веха для нашего предприятия. Это система с новым давлением, это вечная мерзлота, это вахтовый метод, это поселки и станции на новых для нас территориях, это выход на новые площади. Все это и по-инженерному интересно, и требует определенных усилий от всего многотысячного коллектива общества «Газпром трансгаз Ухта», чтобы не только принять в эксплуатацию, но и успешно работать многие-многие годы, – отметил Станислав Адаменко.

– За сегодняшним праздником стоят годы титанической работы десятков тысяч человек. И все это сложилось в тот успех, который мы все увидели сегодня – успех «Газпрома» и нашей республики в реализации исторической задачи – строительства газопровода «Бованенково – Ухта-2». Для Коми это событие очень значимо, ведь газотранспортное предприятие является регионообразующим. Это касается взаимодействия с компанией во всех сферах: от промышленного развития до социального партнерства, – заявил Николай Герасимов.

Магомед Османов поздравил предприятие со столь значимым событием:

– Сегодня в Ухте вряд ли можно найти более социально ориентированную компанию, чем предприятие «Газпром трансгаз Ухта». И это справедливо не только в масштабе Республики Коми, но и всего Северо-Запада России. Нам очень повезло, что такие специалисты своего дела живут, работают в нашем городе и запускают такие масштабные проекты. Большое спасибо вам за это от всех жителей Ухты.

Лина Перова

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»