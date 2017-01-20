Иван Медведев: У меня появилась уверенность, что наказы моих избирателей будут выполнены.

Первая осенняя сессия седьмого созыва Государственной Думы уже вошла в историю. И больше всего журналистская братия писала о революционных изменениях регламента. Присутствие в зале заседаний стало жизненной необходимостью – за пропуск депутатов начали штрафовать. Требования к подготовке законов стали жестче – во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создан экспертно-консультативный совет по законотворчеству, своего рода фильтр для популистских и «фиктивных» инициатив. Без одобрения этого органа члены самой многочисленной думской фракции не имеют права вносить законопроекты.

Парламент снова стал «местом для дискуссий» – возможность высказывать свою позицию представители фракций имеют даже непосредственно перед голосованием. Эти выступления слушает полный зал – голосуют депутаты сразу после обсуждения по каждому вопросу, так что выйти с заседания даже ненадолго тоже стало проблемой. Новый формат работы народных избранников сразу оценили россияне: рейтинг доверия граждан к парламенту по итогам работы первой сессии вырос до максимального.

Но измененный регламент, повышенные требования это – единственная тема, которую я не готов комментировать. Системная и ответственная работа для меня – это не подвиг, а норма.

Гораздо важнее то, что этот созыв сформирован по смешанному принципу. Это серьезно усиливает позиции регионов, повышает их шансы быть услышанными, позволяет нам отстаивать интересы своих территорий. Я избирался по одномандатному округу. И этот округ – вся республика Коми. Поэтому у меня на ближайшие пять лет вполне конкретная задача: выполнить наказы избирателей. Я получил их во время избирательной кампании, получаю и сейчас: одну неделю в месяц как депутат работаю в регионе, провожу приемы. Так что перед северянами я буду отчитываться не только количеством принятых законов, а качественными изменениями на нашей территории.

У фракции «Единая Россия» в Думе большинство – 343 человека. КПРФ представляют 42 депутата, ЛДПР – 39, Справедливую Россию – 23.

Фракция слышит каждого члена. А фракцию в свою очередь слышит Правительство. Это стало очевидным во время работы над проектом бюджета 2017 года и на плановый период 2018-2019 гг. Все поправки, предложенные фракцией, нашли отражение в итоговом документе. В процессе бюджетных чтений территории получили дополнительно 721 миллиард рублей.

Именно нам удалось сохранить финансирование сельского хозяйства на уровне 2016 года (33, 6 млрд. руб.), выделить 13 млрд. рублей на поддержку малого бизнеса, увеличить в два раза объем финансирования строительства школ, выделить 3,3 млрд. рублей на развитие санитарной авиации. Коми уже вошла в число пилотных территорий, где эта программа будет апробирована в первую очередь – это связано с тем, что в нашей республике есть труднодоступные территории, где получить квалифицированную медицинскую помощь непросто.

В том, что в «ЕДИНОЙ РОССИИ» важен каждый голос, я убедился лично. Во время нулевого чтения бюджета во фракции заострил проблему, особенно актуальную для республики Коми. Регионы закредитованы – по кредитам нужно платить проценты. Первоначально в проекте бюджета на выделение кредитов субъектам под 0,1 процента годовых было предусмотрено 100млрд рублей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настояла на увеличении этой суммы в два раза. И в бюджете появилась соответствующая строка.

Отдельная региональная тема – партийные проекты. Субъекты получат 1,5 млрд. рублей на ремонт сельских клубов и клубов малых городов (до 50 тысяч жителей). 17,5 миллионов при условии 10% софианансирования будет направлено республике Коми. 1.45 млрд. рублей выделит федеральный бюджет на ремонт спортзалов сельских школ, из них 11 миллионов получит Коми, 10 млрд будет направлено на приведение в порядок парков малых городов, и 20 – на ремонт дворовых территорий. Именно о том, чтобы благоустроить дворы, меня чаще всего просят избиратели. Об этом говорят и другие депутаты. Сейчас на решение этой проблемы выделены колоссальные средства. Вопрос в том, чтобы грамотно их распределить и сделать на эти деньги именно то, что хотят граждане. А для этого, как сказал в своем послании Президент Владимир Путин, нужно не сидеть в кабинетах, а идти к людям, слушать их и слышать – и решать их проблемы. Кстати, для реализации основных положений Послания, нам предстоит принять 90 законов – и мы к этой работе готовы.

Как правило, решение многих региональных вопросов упирается в деньги. И нам уже удалось сделать первые шаги по наполнению региональных бюджетов.

Кроме уже перечисленных мероприятий, упомяну новые направления налоговой политики, которые помогут решить проблему.

Консолидированные группы налогоплательщиков теперь будут перечислять налоги с 50 процентов прибыли в бюджеты субъектов – соответствующее решение уже принято. Речь идет о самых серьезных предприятиях, которые могут помочь регионам.

Еще одно решение – ввести правило «двух ключей» для отдельных видов льгот и преференций, установленных Федеральным центром. Ряд льгот будут применять только в случае принятия соответствующего решения законом субъекта. Правило будет действовать с 1 января 2018 года. До этого срока налогоплательщикам нужно договориться с региональными властями – получат ли они такую льготу или нет, что они могут сделать для субъектов, в которых работают, для получения преференций. Подчеркну, в любом случае, решение будут принимать территории – второй ключ будет работать на благо субъектов. Это правило может вернуть в бюджеты регионов почти 3 триллиона рублей.

Мы отработали первые сто дней. Действовали единой командой фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За эти сто дней у меня появилось понимание того, что в формате фракционной работы можно решить любые вопросы. А это значит, обещания, данные нами избирателям, мы выполним. И программа Партии, принятая на 15 съезде, также будет выполнена.