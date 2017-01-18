Владимир Голдин будет бороться за кресло мэра

Временно исполняющий обязанности руководителя сыктывкарской администрации Владимир Голдин заявил о своей готовности побороться за кресло градоначальника. Свое намерение он озвучил 17 января в ходе традиционной пресс-конференции после общегородской планерки.

Еще в ноябре прошлого года, после добровольной досрочной отставки Андрея Самоделкина, Владимир Голдин, назначенный временно исполняющим обязанности мэра, заверил журналистов, что выдвигать на конкурс свою кандидатуру не будет. Сказано это было столь уверенно, что с тех пор у представителей СМИ желания узнать, не поменял ли он своих планов, не возникало. После внеочередной сессии горсовета 30 ноября, когда дата конкурса на замещение должности мэра была назначена на 15 марта, Владимир Голдин не смог скрыть растерянности: поначалу предполагалось, что выборы мэра пройдут если не в конце декабря, то уж в январе точно.

Но, вероятно, поруководив городом два месяца, и.о. руководителя администрации почувствовал в себе силы продолжить свою деятельность в качестве градоначальника. Поэтому на вопрос корреспондента «Республики», сколько времени может понадобиться на то, чтобы появился наплавной мост в Седкыркеще, Владимир Голдин недвусмысленно ответил: «Я смогу сказать об этом после 15 марта».

Отрицать свое желание участвовать в конкурсе Владимир Голдин не стал. По его словам, к нему подходили коллеги с просьбой попытать счастья и заявиться на конкурс.

– Вы можете увидеть и оценить качество моей работы в течение последних месяцев. У депутатов будет возможность исходить не из каких-то моих деклараций и заявлений. Пускай оценивают и решают, доверять мне это место или нет, исходя их моих практических дел, – сказал он.

Столь неожиданную перемену решения Владимир Голдин объяснил тем, что это просто журналисты «специфически» его истолковали в ноябре, когда он открестился от амбиций занять мэрское кресло.

– Но я не буду возвращаться к той пресс-конференции. Просто скажу, что готов взять на себя ответственность за город Сыктывкар, – заявил Владимир Голдин.

Что касается единственного до сих пор претендента на должность градоначальника – руководителя эжвинской администрации Александра Калинина, врио мэра отметил, что у них сложились хорошие отношения и взаимопонимание в решении проблем как Эжвы, так и города.

Галина ГАЕВА

Фото Виктора Бобыря, БНК